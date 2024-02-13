Чтение перед сном, знакомство с Булгаковым и книга о любви в подарок: названы литературные предпочтения россиян

В ОРС «Читай-город – Буквоед» среди подписчиков книжных пабликов (ТГ, ВК) провели опрос к Международному Дню книгодарения с целью выяснить читательские предпочтения. В опросе приняли участие подписчики сообществ «Читай-города» и «Буквоеда», всего 1650 респондентов. Выяснилось, что книголюбы покупают книги один раз в месяц, в основном читают перед сном и хотели бы лично познакомиться с Булгаковым. Самой актуальной книгой названа «1984» Джорджа Оруэлла, а самой идеальной литературной семьей – Уизли из «Гарри Поттера». Лучшим подарком ко Дню книгодарения станет книга в подарочном издании или книга с романтическим подтекстом.

Читают перед сном и вместо сна

Чаще всего россияне читают книгу перед сном – так ответили 45% опрошенных. 13% предпочтут чтение книги вместо сна. Остальные ответили, что читают в транспорте, за едой или даже в ванной.

Хотели бы познакомиться с Булгаковым

Книголюбов спросили: «Если бы у вас была возможность встретиться с автором прошлых веков, кто бы это был?». С большим отрывом (150 голосов) победил Михаил Афанасьевич Булгаков. На втором месте – Федор Михайлович Достоевский (143 голоса). В качестве собеседника великого писателя выбрали люди самых разных возрастов – от 11 до 54 лет.

120 человек хотели бы лично познакомиться с Александром Сергеевичем Пушкиным и Александром Дюма. Некоторые в комментариях уточняли: «Чтобы убедиться, что это не один и тот же человек». (Есть популярная теория, что Пушкин не погиб на дуэли, а уехал во Францию шпионить по заданию Николая I и там стал писать книги под псевдонимом Дюма).

Среди других авторов, с которыми хотели бы встретиться лично, часто упомянуты: Антон Чехов (95 голосов), Михаил Лермонтов (63 голоса), Николай Гоголь (86 голосов, особенно часто его называла молодежь 12-17 лет). Из зарубежных авторов 86 человек проголосовало за Агату Кристи.

Уизли и Ростовы – примеры идеальной семьи

Респондентов спросили, какая литературная семья является для них примером. 253 человека ответили, что такого примера в литературе для них нет. Самое большое количество голосов (130) получила семья Уизли из цикла о Гарри Поттере (7%). Интересно, что это не единственная английская семья, упомянутая в опросе как идеальная – семью Беннетов из романа «Гордость и предубеждение» Джейн Остин назвали 25 человек. Примером идеальной русской семьи стали Ростовы из романа Льва Толстого «Война и мир» (78 голосов). Столько же голосов отдано за семейство Марч из книги Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины».

Антиутопия – самый актуальный жанр

Респондентов спросили, какая книга является для них актуальной на сегодняшний день. Чаще всего была названа книга Джорджа Оруэлла «1984» – её назвали 132 респондента. В опросе книги в жанре антиутопии называют 198 человек – «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «Мы» Евгения Замятина, «Повелитель мух» Уильяма Голдинга.

Помимо антиутопий актуальными книгами выбраны «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (49 голосов), «Благословение небожителей» Мосян Тунсю (55 голосов). 32 человека назвали Библию самой актуальной книгой на сегодняшний день.

В подарок россияне назвали более 500 книжных наименований в самых разных жанрах. 66 человек сказали, что предпочтут любую художественную книгу, 50 человек – какое-нибудь подарочное или коллекционное издание.

132 респондента признались, что хотят получить в День книгодарения книгу с романтическим подтекстом: «что-нибудь из Аси Лавринович, Анны Джейн или Эммы Скотт». 66 человек предпочтут азиатские новеллы, в особенности произведения Мосян Тунсю.

Читатели от 30 предпочтут получить в подарок детектив («Шерлок Холмс», «что-то из Агаты Кристи»), историческую прозу («Граф Аверин», «Бронепароходы») и классику в подарочном варианте («Два капитана» Каверина и «Мастера и Маргариту» Булгакова).

Респонденты до 30 называли в качестве идеальной книги в подарок «Четвертое крыло» Ребекки Ярос, книги Стивена Кинга и «Гарри Поттера» в оригинале.

Из нон-фикшна читатели будут рады получить в подарок красивую кулинарную книгу. Меньше одного процента составили ответы про книги из популярной психологии и эзотерики – очевидно, литературу из этого раздела читатели предпочитают покупать самостоятельно.

Покупают книги один раз в месяц

37% опрошенных покупают книги один раз в месяц.

24% – чаще одного раза в месяц;

23% – один раз в два месяца;

11% – один раз в квартал и реже;

5% – несколько раз в неделю.

Фото – сайт livejournal.com