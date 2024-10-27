Новый роман Александра Морфея популяризирует учение Пифагора

Роман «Пифагореец» Александра Морфея можно представить как духовную одиссею в поисках своего предназначения и обретения смысла жизни, но сама книга отнюдь не трудночитаемое пособие по саморазвитию или философская монография, а увлекательный приключенческий роман.

Главный герой Тео – айтишник и игрок казино – после аварии обнаруживает себя в Древней Греции, где сам Пифагор становится его учителем и проводником в подлинный мир, который существует во все времена по единым законам человеческой цивилизации. Авария в романе – как точка кризиса современной жизни многих: гонка за успехом не приносит счастья, деньги тратятся на удовольствия, жизнь – как бессмысленная игра без единой искорки озарения, без ощущения наполненности бытия. Без понимания смысла, зачем человек живет, он не сможет стать по-настоящему счастливым, без осознания своего предназначения в мире не ощутит почвы под ногами – и будет и дальше лететь в пустоту, пока судьба не столкнет его с неверного пути, не поставит перед выбором, не обучит законам мудрости. Метафорично, что Тео переселяется в тело молодого грека, но в Древнюю Грецию, будто возвращается к истокам: душа не стареет, а законы бытия вечны.

«Познай самого себя», – первый принцип учения Пифагора, который предстоит постичь Тео. Неслучайно, что многие истины герою романа приходят через сны – как путешествия к глубинным устремлениям души, часто игнорируемым нашим разумом в суете дней. В финале романа Тео решается на создание благотворительного фонда для больных детей, благодаря вещему сну. Помощь другим, польза для мира придают нашей жизни смысл, ведь «у Бога нет других рук, кроме наших». Каждый человек взаимосвязан с другими – как клетка единого организма Вселенной, в этом и состоит мудрость.

«Не почитай знания и мудрость, как одно и то же». Знания всегда ограничены конкретной областью их приложения, а еще – языком: «… Хороший пример – заповеди. У древних египтян их 42, а в сокращенном виде – 22. У иудеев и христиан – 10, у буддистов – 5 главных заповедей, а Айзек Азимов сумел и вовсе сократить их до 3-х. Но суть-то остается у всех неизменной – составить и очертить понятные и разумные рамки правильного поведения и сосуществования людей. Каждый, любой такой свод правил – заповедей – всегда об одном и том же, только разными словами и с разным уровнем подробностей и деталей… Древние тексты нам не врали, они говорили правду, но эта правда была сильно зашифрована специальными ключами. И еще, большая проблема для твоего поколения и твоего времени в том, что все эти древние священные тексты написаны уже сильно устаревшим и архаичным для вас языком, который был вполне годен для своего времени написания, но сильно устарел для твоего времени и твоих современников…»

Мудрость, согласно Пифагору, – это понимание законов человеческой жизни и человеческих отношений, взаимосвязь всего со всем.

Роман Александра Морфея строится, как увлекательная беседа между учеником и учителем, с юмором и яркими образами и чем-то напоминает диалоги Платона. В основу романа легли реальные исторические и научные факты о воззрениях Пифагорейцев и современные научные теории, альтернативные общепринятым. Материалы для романа «Пифагореец» взяты из книг, работ и переписок многих древнегреческих философов и ученых, а также современных физиков и математиков.

Но основной плюс романа Александра Морфея в том, что «Пифагореец» – это прежде всего авторское – художественное – переосмысление учения Пифагора, способное его популяризировать. Не философская проза, а интеллектуальная фантастика, которая читается на одном дыхании и способна увлечь даже любителей остросюжетных романов.