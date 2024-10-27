РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир киноKION выпустил характер-постеры к сериалу «Первый номер» и впервые раскрыл подробности о...

KION выпустил характер-постеры к сериалу «Первый номер» и впервые раскрыл подробности о героях

editor
By editor
66
первый номер - сериал

В сети состоялась премьера характер-постеров сериала «Первый номер» — одного из самых ожидаемых проектов года со звездным актерским составом. Драма, в которой некогда успешный писатель перезапускает известный журнал и собственную жизнь. В ролях — Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова и другие популярные актеры. Режиссер проекта — Клим Козинский («Вне себя», «13 клиническая»), авторы сценария — Сергей Минаев («Духлесс», «The Tелки») и Дмитрий Минаев («Секреты семейной жизни», «Трудные подростки»). Созданием проекта занималась компания MEDIASLOVO Данилы Шарапова и Петра Анурова.

Популярный в прошлом писатель, сегодня Константин Иноземцев вышел в тираж. Долги копятся, роман не пишется, новая этика бесит, да еще и любовь всей жизни выходит замуж — но не за него.   Внезапно Косте выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что ещё чего-то стоит. Но увидит ли первый номер свет с таким главредом?

первый номер - павел деревянко

Павел Деревянко 

Дима Кравцов — кинопродюсер, умеет зарабатывать деньги, при этом обладает мягким характером. Терпит выходки Кости, который не торопится экранизировать свою книгу; и живет по указке жены.

первый номер - саша бортич

Саша Бортич 

Вика Генис — журналистка и писательница, молодая пробивная девушка, любит профессию и по-своему на нее смотрит.

первый номер - равшана куркова

Равшана Куркова 

Ольга Кравцова — жена Димы, серый кардинал в их семье. Занимается воспитанием сына, насквозь видит Диму и руководит им.

первый номер - надежда михалкова

Надежда Михалкова

Маша Фролова — вице-президент холдинга, в который входит журнал IDOL, бывшая девушка Кости. После расставания с ним начала строить свою личную жизнь, но до сих пор любит Костю.

первый номер - александра ребенок

Александра Ребенок

Зинаида Фетисова — бизнес-леди, бренд-директор рекламного агентства “Дженезис”, который содержит умирающий глянец IDOL. Не любит подковерных интриг и грязных игр.

первый номер - лукерья ильяшенко

Лукерья Ильяшенко 

Арина Петрова — директор по рекламе в журнале IDOL, а затем и «Лампе», которую возглавил Иноземцев. Искренне хочет спасти журнал.

первый номер - игорь верник

Игорь Верник

Станислав Мирский — основатель и владелец глянцевого журнала IDOL, считает его своим любимым детищем. Богемный и ухоженный, помешан на здоровом образе жизни.

первый номер - ида галич

Ида Галич 

Дроздова — одна из самых популярных блогерш рунета. Устраивает кампанию против Иноземцева, хочет раскатать его в своем блоге.

первый номер - егор корешков

Егор Корешков 

Проскуряков — заместитель главреда IDOL, молодой и амбициозный. Разозлен тем фактом, что главредом после перезапуска журнала становится не он.

первый номер - леонид ярмольник

Леонид Ярмольник 

Писатель Римонов считается последним живым русским классиком. Его книги переведены на все главные языки мира, а по его пьесам ставят спектакли в лучших театрах Европы.

первый номер - александр устюгов

Александр Устюгов

Иосиф Горелкин — один из владельцев журнала, а по совместительству и более ценного актива – здания, в котором журнал располагается. Он кукловод и считает себя умнее всех.

«Первый номер» – проект, в котором рефлексируются наши дни, где изменение жизненных ориентиров представителей творческой элиты Москвы показано безжалостно остро и честно. Сергей Минаев в свойственной только ему манере создает достоверный и хлесткий мир, а режиссер Клим Козинский правдиво, современно и модно рассказывает эту историю.

Предыдущая статья
«Народы России» приедут в Морской выставочный центр
Следующая статья
Больше всего ждут выхода сериалов «Гарри Поттер» и «Преступление и наказание»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru