KION выпустил характер-постеры к сериалу «Первый номер» и впервые раскрыл подробности о героях

В сети состоялась премьера характер-постеров сериала «Первый номер» — одного из самых ожидаемых проектов года со звездным актерским составом. Драма, в которой некогда успешный писатель перезапускает известный журнал и собственную жизнь. В ролях — Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова и другие популярные актеры. Режиссер проекта — Клим Козинский («Вне себя», «13 клиническая»), авторы сценария — Сергей Минаев («Духлесс», «The Tелки») и Дмитрий Минаев («Секреты семейной жизни», «Трудные подростки»). Созданием проекта занималась компания MEDIASLOVO Данилы Шарапова и Петра Анурова.

Популярный в прошлом писатель, сегодня Константин Иноземцев вышел в тираж. Долги копятся, роман не пишется, новая этика бесит, да еще и любовь всей жизни выходит замуж — но не за него. Внезапно Косте выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что ещё чего-то стоит. Но увидит ли первый номер свет с таким главредом?

Павел Деревянко

Дима Кравцов — кинопродюсер, умеет зарабатывать деньги, при этом обладает мягким характером. Терпит выходки Кости, который не торопится экранизировать свою книгу; и живет по указке жены.

Саша Бортич

Вика Генис — журналистка и писательница, молодая пробивная девушка, любит профессию и по-своему на нее смотрит.

Равшана Куркова

Ольга Кравцова — жена Димы, серый кардинал в их семье. Занимается воспитанием сына, насквозь видит Диму и руководит им.

Надежда Михалкова

Маша Фролова — вице-президент холдинга, в который входит журнал IDOL, бывшая девушка Кости. После расставания с ним начала строить свою личную жизнь, но до сих пор любит Костю.

Александра Ребенок

Зинаида Фетисова — бизнес-леди, бренд-директор рекламного агентства “Дженезис”, который содержит умирающий глянец IDOL. Не любит подковерных интриг и грязных игр.

Лукерья Ильяшенко

Арина Петрова — директор по рекламе в журнале IDOL, а затем и «Лампе», которую возглавил Иноземцев. Искренне хочет спасти журнал.

Игорь Верник

Станислав Мирский — основатель и владелец глянцевого журнала IDOL, считает его своим любимым детищем. Богемный и ухоженный, помешан на здоровом образе жизни.

Ида Галич

Дроздова — одна из самых популярных блогерш рунета. Устраивает кампанию против Иноземцева, хочет раскатать его в своем блоге.

Егор Корешков

Проскуряков — заместитель главреда IDOL, молодой и амбициозный. Разозлен тем фактом, что главредом после перезапуска журнала становится не он.

Леонид Ярмольник

Писатель Римонов считается последним живым русским классиком. Его книги переведены на все главные языки мира, а по его пьесам ставят спектакли в лучших театрах Европы.

Александр Устюгов

Иосиф Горелкин — один из владельцев журнала, а по совместительству и более ценного актива – здания, в котором журнал располагается. Он кукловод и считает себя умнее всех.

«Первый номер» – проект, в котором рефлексируются наши дни, где изменение жизненных ориентиров представителей творческой элиты Москвы показано безжалостно остро и честно. Сергей Минаев в свойственной только ему манере создает достоверный и хлесткий мир, а режиссер Клим Козинский правдиво, современно и модно рассказывает эту историю.