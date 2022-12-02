В Москве проходит Кубок Группы компаний «РЕГИОН»  по быстрым шахматам

2-4 декабря 2022 года в Москве в Центральном Доме шахматиста имени М.М. Ботвинника (Гоголевский бульвар, д.14) проходит Кубок Группы компаний «РЕГИОН» по быстрым шахматам.
Призовой фонд Кубка составит 3 000 000 рублей, из которых победитель получит 1 000 000 рублей.
В турнире сыграют десять приглашённых гроссмейстеров: Сергей Карякин, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Санан Сюгиров, Владимир Малахов, Евгений Томашевский, Иван Попов, Алексей Дреев, Эрнесто Инаркиев и Денис Хисматуллин.
Общее руководство по организации и проведению турнира осуществляет Международная Ассоциация общественных объединений «Ассоциация шахматных федераций». Генеральный спонсор турнира — Группа компаний «РЕГИОН».
Соревнование проводится с обсчетом рейтинга ФИДЕ по круговой системе в 9 туров и с онлайн-трансляцией партий в сети Интернет. Контроль времени 25 минут + 10 секунд добавления на каждый ход, начиная с первого.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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