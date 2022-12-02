«Музей русского лубка и наивного искусства» Галереи Ильи Глазунова представляет художественную выставку «В мире без греха»

7 декабря 2022 года в Галерее Давыдково Объединения «Выставочные залы Москвы» совместно с отделом «Музей русского лубка и наивного искусства» Галереи Ильи Глазунова открывается художественная выставка «В мире без греха», посвящённая анималистическим образам в наивном искусстве. В залах галереи будут представлены живописные работы, а также наивная деревянная скульптура.

Наивное искусство — одно из направлений искусства XVIII—XXI вв., включающее изобразительное творчество художников-самоучек. Наивные живописцы вызывают всё больший интерес среди художников, знатоков искусства и любителей живописи. Ведь это — великие самоучки, невероятные труженики, самородки и чудаки.

Изображения животных издревле прочно вошли в мир народного искусства – через мифы, сказки, басни, деревянные скульптуры, росписи и т.п. Их образы использовали для описания мира людей, их порядков и обычаев. На животных часто переносят человеческие черты характера, создавая особую анималистическую символику: лев — храбрость, сила, власть, справедливость; лиса — хитрость и т.д. Анималистика как жанр в истории искусства часто связана с символизмом и аллегорией, образно описывающими мир.

Казалось бы, художники-наивы, которых привыкли представлять живописцами радости и гармонии, в своем стремлении гармонизовать мир должны часто обращаться к анималистике, но нет, это редкость! И эти раритеты можно будет увидеть на выставке «В мире без греха».

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