На Камчатке построят краевой музей воинской славы

Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства Музея воинской славы Камчатского края. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

В Петропавловске-Камчатском в рамках реализации проекта по пространственному развитию исторического центра города в 2024 году начнут строительство единого музейного комплекса. В него войдут музей воинской славы, краеведческий и художественный музеи.

Новый культурный объект появится на площадке между улицами Советской и Ленинской, где раньше находились кинотеатр «Камчатка» и гостиница «Октябрьская». Музей сможет принять 500 посетителей в день, а единовременно – 200 человек. В здании предусмотрено оборудование выставочных и конференц-залов, аудиторий для проведения лекций и семинаров, научно-исследовательских, реставрационных и административных кабинетов, помещений для хранения фондов музея кабинетов. Появится и выставочная площадка на открытом воздухе для размещения военной техники.

Застройщик – КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края». Проектировщик – ООО «Технология».