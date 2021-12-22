«Спорт Тоша» впервые выходит на «Матч ТВ»

З января 2022 года в утреннем эфире телеканала «Матч ТВ» впервые стартует детский анимационный сериал — «Спорт Тоша».

Сериал «Спорт Тоша» — один из первых сериалов анимационной студии ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-Медиа», созданной в мае 2021 года. Создатели сериала предлагают детской аудитории в возрасте 3-5 лет двадцать шесть серий спортивных приключений героев Дракоши Тоши и Левы.

Львенок Лева и его друг Дракоша Тоша мечтают стать спортсменами, но пока не знают, какой вид спорта выбрать, а потому пробуют свои силы во всем. Каждая серия знакомит героев с различными видами спорта, а в некоторых эпизодах зрители услышат знакомые голоса знаменитых комментаторов канал «Матч ТВ».

Сериал поможет малышам узнать о видах спорта, поверить в свои силы и сделать первый шаг в спорте. И какой шаг – в сериале можно попрыгать на облаках, побегать наперегонки с ветром, походить по потолку и… освоить свое первое спортивное упражнение.

Спортивные приключения ждут Тошу и Леву буквально на каждом шагу, а фантастическое существо Тойройчик помогает им реализовать свои фантазии с помощью волшебных пузырей. Познакомиться со спортом героям помогают их друзья и даже ожившие спортивные предметы. Согласитесь, кто сможет лучше футбольного мяча рассказать о футболе?

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки считает сериал важным шагом в расширении аудитории канала и воспитании подрастающих зрителей:

– Сериал «Спорт Тоша» — новое слово на канале «МАТЧ». Мы много говорим о популяризации спорта и вовлечении детей в спорт. «Спорт Тоша» это хороший пример, как можно креативно «подойти к снаряду». Взрослые любители спорта смогут разделить свои интересы с детьми, а для детей это станет мотивацией подражать героям мультфильма. Спорт объединяет всех, и это прекрасно! Смотреть «Матч ТВ» буквально с пеленок и в таком же раннем возрасте начинать заниматься спортом может стать новой модой.

Генеральный директор анимационной студии Альбина Мухаметзянова отметила, что в создании сериала важно было учесть рекомендации психологов и то, что детская аудитория стремительно меняется:

– Современные малыши осваивают гаджеты раньше, чем начинают ходить, и есть опасность, что гаджеты станут для них интереснее реальной жизни. Наш сериал показывает малышам живой занимательный мир спорта, где герои пробуют себя в футболе, хоккее, гимнастике, баскетболе, сноуборде, борьбе, стрельбе из лука, теннисе, прыжках и многом другом. Языком анимации мы рассказываем об Олимпийских играх, тренировках и соревнованиях, а самое главное, как важно сделать первый шаг. С нашими героями можно тренироваться, дружить и играть, пробовать себя. Также сериал показывает, как друзья учатся договариваться и помогать друг другу. Сериал хоть и для малышей, но все серьезно – например, за разрешением на использование наименований и олимпийской символики мы обращались в Олимпийский комитет России, и такое разрешение получили. А значит – идея «заходит»!

Идея действительно «зашла». Из большого спорта пришли в анимационный сериал «Спорт Тоша» птички-комментаторы, которых озвучивают известные спортивные комментаторы Дмитрий Губерниев, Георгий Черданцев и Дмитрий Занин.

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