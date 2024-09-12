Чёрная пантера и Белый ворон: символика новой песни Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров представил новую песню «Чёрная пантера». Автором стихов выступил Михаил Гуцериев, с которым звезду эстрады связывает давнее творческое сотрудничество. Автор музыки – композитор, хитмейкер Сергей Ревтов.

Союз поэта и певца известен такими работами, как «По камням по острым», «Лунный гость», «Химера», «Не верю я». Эти хиты покорили миллионы сердец, они часто звучат на ТВ, радио и со сцены. «Чёрная пантера» стала седьмой совместной работой двух больших мастеров.

«Чёрная пантера» – это портал в новый этап моего творчества. Я думаю, появление этой песни станет ярким событием, ведь семь – счастливое число, – пояснил Филипп Киркоров. – Серьёзная работа ведётся и над клипом. Это полноценный фильм на 23 минуты. Никто в отечественной поп-музыке не делал ничего подобного. По масштабу его можно сравнить только с «Триллером» Майкла Джексона. Это клип-рекордсмен: и по продолжительности, и по участию звёзд.

Чёрная пантера – один из сложных многослойных образов, присущих поэзии Михаила Гуцериева. Трактовать его можно по-разному: это символ ночи, загадочной Селены, переменчивого женского начала. Главный герой «Чёрной пантеры» размышляет на глубокие экзистенциальные темы. Драматическая картина открывается с первых нот симфонического вступления.

Я, как белый ворон, один в вольере,

Год за годом любовь молитвой грею.

Чувства гибнут, холодом

Веет, страхом правит боль.

Перед нами – персонаж, который хотел получить от жизни всё и сразу. Но это оказалось не в его власти. Камнем преткновения стала несбывшаяся любовь, которая подчиняется только своим законам.

Я нашёл защиту в своей манере –

Сплю с пантерой чёрной в чужой постели.

Удержать любовь не могу, я знаю,

Я хотел.

Жизнь и смерть, два в одном, всё сложное в простом.

Мудрая птица оказалась заперта в клетке собственных заблуждений. Герой пытается заполнить пустоту, найти замену любимой, но находит лишь опасную хищницу. Без любви всё теряет смысл и видится мрачным.

Вечер застывший,

Я уже бывший,

Вместе – не суждено.

Припев «Чёрной пантеры» звучит почти фатально. Герой с горечью признаётся самому себе в совершённых ошибках. Белый ворон трансформируется в огненную птицу, но продолжает искать выход. Сгорая, птица Феникс всегда возрождается из пепла.

Интриги добавляет и музыкальное цитирование главной темы «Агента 007» в самом конце песни «Чёрная пантера». Филипп Киркоров неоднократно обращался к сюжетам легендарных боевиков, используя их в своём творчестве. Киркоров широко известен и как продюсер, способный увлечь к совместной работе лучших представителей отечественного шоу-бизнеса. Поэтому можно уже сегодня уверенно предсказать успех «Чёрной пантеры» среди самой массовой аудитории.

Услышать песню «Чёрная пантера» первыми посчастливилось зрителям Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна». 27 августа композиция прозвучала в «живом» исполнении на церемонии закрытия в New Wave Hall в Сочи. Эффектную сценографию подготовила команда шоу «Маска». Новую работу Филиппа Киркорова публика встретила оглушительными аплодисментами.