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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Чёрная пантера и Белый ворон: символика новой песни Филиппа Киркорова

editor
By editor
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филипп киркоров - черная пантера - песня

Филипп Киркоров представил новую песню «Чёрная пантера». Автором стихов выступил Михаил Гуцериев, с которым звезду эстрады связывает давнее творческое сотрудничество. Автор музыки – композитор, хитмейкер Сергей Ревтов.

Союз поэта и певца известен такими работами, как «По камням по острым», «Лунный гость», «Химера», «Не верю я». Эти хиты покорили миллионы сердец, они часто звучат на ТВ, радио и со сцены. «Чёрная пантера» стала седьмой совместной работой двух больших мастеров.

«Чёрная пантера» – это портал в новый этап моего творчества. Я думаю, появление этой песни станет ярким событием, ведь семь – счастливое число, – пояснил Филипп Киркоров. – Серьёзная работа ведётся и над клипом. Это полноценный фильм на 23 минуты. Никто в отечественной поп-музыке не делал ничего подобного. По масштабу его можно сравнить только с «Триллером» Майкла Джексона. Это клип-рекордсмен: и по продолжительности, и по участию звёзд.

Чёрная пантера – один из сложных многослойных образов, присущих поэзии Михаила Гуцериева. Трактовать его можно по-разному: это символ ночи, загадочной Селены, переменчивого женского начала. Главный герой «Чёрной пантеры» размышляет на глубокие экзистенциальные темы. Драматическая картина открывается с первых нот симфонического вступления.

Я, как белый ворон, один в вольере,
Год за годом любовь молитвой грею.
Чувства гибнут, холодом
Веет, страхом правит боль.

Перед нами – персонаж, который хотел получить от жизни всё и сразу. Но это оказалось не в его власти. Камнем преткновения стала несбывшаяся любовь, которая подчиняется только своим законам.

Я нашёл защиту в своей манере –
Сплю с пантерой чёрной в чужой постели.
Удержать любовь не могу, я знаю,
Я хотел.
Жизнь и смерть, два в одном, всё сложное в простом.

Мудрая птица оказалась заперта в клетке собственных заблуждений. Герой пытается заполнить пустоту, найти замену любимой, но находит лишь опасную хищницу. Без любви всё теряет смысл и видится мрачным.

Вечер застывший,
Я уже бывший,
Вместе – не суждено.

Припев «Чёрной пантеры» звучит почти фатально. Герой с горечью признаётся самому себе в совершённых ошибках. Белый ворон трансформируется в огненную птицу, но продолжает искать выход. Сгорая, птица Феникс всегда возрождается из пепла.

Интриги добавляет и музыкальное цитирование главной темы «Агента 007» в самом конце песни «Чёрная пантера». Филипп Киркоров неоднократно обращался к сюжетам легендарных боевиков, используя их в своём творчестве. Киркоров широко известен и как продюсер, способный увлечь к совместной работе лучших представителей отечественного шоу-бизнеса. Поэтому можно уже сегодня уверенно предсказать успех «Чёрной пантеры» среди самой массовой аудитории.

Услышать песню «Чёрная пантера» первыми посчастливилось зрителям Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна». 27 августа композиция прозвучала в «живом» исполнении на церемонии закрытия в New Wave Hall в Сочи. Эффектную сценографию подготовила команда шоу «Маска». Новую работу Филиппа Киркорова публика встретила оглушительными аплодисментами.

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