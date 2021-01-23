1000 самых разнообразных тропических орхидей мира представлена в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»

До конца апреля 2021 года в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» представлено свыше 1000 самых разнообразных тропических орхидей мира, включая очень редкие экземпляры.

Посетители увидят цветы неожиданных форм и размеров с удивительными запахами шоколада, бананового хлеба, сыра с плесенью, пыли, корицы, тирамису, фруктов и падали. В программе — самые зловещие орхидеи в мире, орхидеи-пчёлы, орхидеи-башмачки с огромными губами, волосатые орхидеи, орхидеи-тигры.

Помимо орхидей посетителям покажут хищные растения, какао, гуавы, папайи, папирус, сахарный тростник, огромные бананы, тропические кактусы, кофе, вековые пальмы, манго, ананасы, бромелии, одно из старейших оранжерейных растений России, папоротники, лианы.

В довершение праздника флоры — одна из богатейших в стране коллекций кактусов, алоэ, агав, «живых камней», кактусов-лиан «цариц ночи», «корней мандрагоры».

Растения представлены в максимально естественном виде. Наиболее редкие и примечательные орхидеи — в стеклянных витринах.

Посетителей ждёт зрелищное путешествие в экзотическую сказку, главная цель которого — отыскать самые интересные растения в зарослях джунглей, почувствовать себя охотником за орхидеями.

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