На Старом Арбате пройдет презентация выставки и награждение лауреатов конкурса «Музей экологического искусства»  

29 сентября в 15:00 на Старом Арбате (ул. Арбат, 33) состоится презентация выставки и награждение лауреатов конкурса «Музей экологического искусства. Креативная платформа». Торжественное мероприятие начнется в пешеходной зоне, а продолжится в Доме А.Ф. Лосева.

Семён Агроскин. Разрубленное дерево

Наталия Арендт. Солнце над Карадагом

Павел Белан. Красный взрыв

Ульяна Белова. Крик

Сергей Борисов. Чистая вода

Алиса Бубнова-Цицианова. Розовая корова

Серж Головач. Triton’s hotel

Евгений Гор. Перевернутое дерево

Александр Егоров. Trading #40

Нафиса Жаббарова. Подождем

Журавка-Арт. Моя река





Андрей Карташев. Луч

Сергей Кожуховский. CosmoBull, диптих

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Екатерина Козлова. Я иду искать. Проспект Ветеранов

Колесников-Денисов. Ремонт Земли

Анна Кузнецова. Земля с родины Франциска Ассизского святого покровителя экологии

Оксана Лаврентьева. Уборка берега Москвы-реки

Георгий Ланчевский. Челябинская область

Алевтина Литвинова. Пассифлора

Юра Мекс. Геополитика 2

Тамара Младенович. Dendros

Мария Наймушина и соавторы. Человечки

Мария Наймушина. Прорастание

Ева Никонова. Молекула. Вода Байкала

Вера Сажина. Сова

Евгений Семенов. Вечность

Михаил Силдин. Мусор. Шраф

Алла Стечкина. Детский сон

Кирилл Суриков. Червяк

Олег Тыркин. Прогулка у реки

Елизавета Фролова. AretpimeH

Константин Худяков. Орлы прилетели

Организаторами конкурса выступили Экологическая палата России, экопортал GREEN CITY TV, Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова и Дом А.Ф. Лосева – научная библиотека и мемориальный музей при поддержке Творческого союза художников России (ТСХР), Общественной палаты деятелей культуры и искусства и Экологического движения «Зелёная миссия». Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Конкурс направлен на продвижение нового для российской арт-среды, но ставшего уже востребованным мировым трендом направления – «экологическое», или «экоцентричное» искусство, в центре внимания которого стоят проблемы охраны окружающей среды, экологической этики и эстетики, выступающие главным смыслом творчества, а природа – темой, сюжетом или материалом создаваемых произведений.

Проект охватывает все виды искусства – живопись, графику, скульптуру, фотографию, ландшафтный дизайн, лэнд-арт, объекты, инсталляции, перформанс, цифровое искусство.

По итогам конкурса определены тридцать лауреатов, фотографии работ которых представлены на выставке в формате уличных щитов в центре Москвы в пешеходной зоне Старого Арбата.

Также в выставке принимают участие члены Оргкомитета конкурса – президент ТСХР Константин Худяков и куратор проекта Мария Наймушина.

Современная экология более, чем любая другая наука, связана с конкретной жизнью. Поэтому творческие личности, работающие в разных сферах искусства, находят в многообразии связей человека и природы обширный и богатый материал для своей работы. Духовная отзывчивость художников способствует формированию его мышления в парадигме новых представлений о мире и человеке. Отсюда – бесчисленное количество художественных воплощений, поднимающих разнообразные экологические проблемы.

Особым вниманием отмечены работы художников, явившиеся результатом полноценных экологических экспедиций и проектов. Так, группа Журавка-Арт, представляющая на выставке работу «Моя река» осуществила многодневную экспедицию «Заповедник как идея» по очистке поймы и гидрохимическому анализу реки Журавки в районе хутора Рожновка в Одинцовском районе Подмосковья. В работе экспедиции в составе группы «Журавка-Арт» приняли участие эколог Александр Ильин (МГИМО), и более двадцати детей, проживающих вдоль поймы реки Журавки.

На конкурс группа подала работу, воплощающую идею любимой, родной реки, тревоги за состояние и уязвимость малых рек нашей страны, и идею того, что самое главное — рядом, «под ногами».

По словам руководителя проекта Владимира Семенова, у современного – и еще очень молодого – экологического искусства есть своя, особенная эстетика, которая вырастает на пересечении социальных, экологических, научных и этических проблем. «Создатели современного экологического искусства, выводя свои творения в общекультурное, гуманитарное пространство, стремятся к доброжелательному и заинтересованному поиску неординарных решений, при этом избегая ухода в утилитарность, – обращает внимание художественный руководитель.

– Они хотели бы представить работы, которые с годами будут только набирать интерес к себе. Благодаря этим произведениям, российское экологическое искусство не только впишется в уже существующие в разных странах художественные линии, но ещё и сможет показать себя в качестве авангардного направления».

Куратор проекта Мария Наймушина считает, что «Музей экологического искусства» даёт нам знание и ответственность, говоря об экологии на языке искусства, и погружает нас в атмосферу действенной доброжелательности к нашему миру.

Выставка лауреатов на Старом Арбате открыта для посещения до 10 октября 2022 года, их работы также войдут в итоговый каталог проекта.

В выставке принимают участие: Семён Агроскин, Наталия Арендт, Ульяна Белова, Сергей Борисов, Серж Головач, Евгений Гор, Александр Егоров, Журавка-Арт, Олег Тыркин, Сергей Кожуховский, Колесников/Денисов, Юра Мекс, Тамара Младенович, Ева Никонова, Вера Сажина, Евгений Семенов, Михаил Сидлин, Кирилл Суриков, Константин Худяков, Мария Наймушина и другие художники.

В рамках торжественной презентации пройдет перформанс художников Олега Тыркина, Марии Наймушиной и участников группы Журавка-Арт по созданию произведений экологического искусства.

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