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«Царство теней Максима Горького»: лекция о писателе и кинематографе на фестивале «Литература и кино» в Гатчине

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«Царство теней Максима Горького»: лекция о писателе и кинематографе на фестивале «Литература и кино» в Гатчине

editor
By editor
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максим горький
Фото © редакция издания «За рубежом»

В рамках ХХXI Международного кинофестиваля «Литература и кино», проходящего в Гатчине при поддержке издания «За рубежом», состоялась лекция кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН и автора «За рубежом» Анастасии Плотниковой «Царство теней Максима Горького».

Ежегодный кинофестиваль «Литература и кино» собирает профессионалов и энтузиастов экранизированной литературы со всего мира. В этом году особое место в его программе занимает празднование 95-летия партнерского издания «За рубежом» и дань памяти его основателю — Максиму Горькому.

Лекция Анастасии Плотниковой стала заметным событием фестиваля. В выступлении прозвучал увлекательный рассказ о роли кинематографа в жизни классика: ещё в 1896 году Максим Горький, одним из первых в России, посетил киносеанс и позже назвал кинематограф «царством теней» — эта метафора стала хрестоматийной и до сих пор цитируется историками кино.

Докладчицей были раскрыты малоизвестные страницы биографии писателя: его глубокий интерес к кино, создание оригинальных киносценариев, попытки основать собственную киностудию, заинтересованность деятельностью зарубежных и отечественных режиссёров, а также его активное участие в культурной жизни России и Европы. Анастасия Плотникова рассказала, что Горький не только был страстным поклонником искусства кино — от итальянских пеплумов до комедий Чарли Чаплина, — но и видел в нём мощное просветительское и воспитательное средство, способное менять общество.

Горький оставался сторонником самостоятельного творческого пути кинематографа, настаивая на важности поиска собственного языка, отличного от литературы. Лектор коснулась отношения писателя к экранизациям его произведений и объяснила, как и почему их сценарное воплощение иногда расходилось с авторским замыслом. Участники узнали о забытой киносценарной работе Горького: приквеле к легендарной пьесе «На дне», масштабном проекте «Инсценировки истории культуры», планировавшем представить на экране весь путь человечества, и других опытах работы с экранным искусством.

Яркие малоизвестные страницы биографии Максима Горького — как он специально арендовал кинотеатр в Сорренто, чтобы показать гостям фильм Пудовкина «Мать», — украсили лекцию, а редкие кадры и рассказы о международных экранизациях дополнили живую атмосферу встречи.

Благодаря лекции «Царство теней Максима Горького» гости фестиваля получили уникальную возможность взглянуть на знаменитого писателя не только как на классика литературы, но и как на одного из первооткрывателей мирового кино, новатора и интеллектуала, стремившегося к синтезу просвещения и искусства.

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