«Целуй 2.0»: NYUSHA, Rakhim и ayv1o выпустили яркий ремикс

«Целуй 2.0» — новое прочтение популярного хита 2016 года от NYUSHA, Rakhim и ayv1o.

Сохранив трогательную историю о влюбленных, которых тянет друг к другу с невероятной силой подобно магниту, песня «Целуй 2.0» обрела современное звучание и яркую индивидуальность. Она рассказывает о женской борьбе между разумом и чувствами, между желанием и страхом, а также о желании, чтобы любимый мужчина проявил решительность, сделав первый шаг.

В треке звучит обращение к мужчинам с призывом быть более уверенными и открытыми в проявлении своих эмоций. Он вдохновляет представителей сильного пола быть смелее в выражении чувств. А свежая аранжировка и новые искрящиеся куплеты мгновенно покоряют слушателей и «вирусятся» в соцсетях.