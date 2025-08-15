«Дай прикоснуться щекой»: вселенная любви Николая Баскова

Бархатный сезон приносит плоды творческих звёздных каникул. Итогом лета у Николая Баскова стала песня «Дай прикоснуться щекой». Композиция родилась в содружестве двух именитых авторов – поэта Михаила Гуцериева и маэстро Игоря Крутого.

«Это не первая наша совместная работа с Николаем Басковым и Михаилом Гуцериевым, – отметил Игорь Крутой. – Важно, что есть попадание в стихи, есть попадание в артиста. Но только слушатель решает судьбу произведения, и я очень надеюсь, что у песни «Дай прикоснуться щекой» она будет долгой и счастливой».

Лирическая баллада посвящена чувству, творцом которого является человек. Душа и вдохновлённый интеллект создают тот самый идеальный мир, доступный лишь влюблённым.

Мы вместе создали мечту,

Где есть одно слово – «люблю».

«У меня много песен на стихи Михаила Гуцериева, и каждая стала творческой вехой. Поэтому я очень ждал новую композицию, ведь там звучат проникновенные стихи для людей с опытом взлётов и падений, – говорит Николай Басков. – Меня зацепила именно эта строчка – «Дай прикоснуться щекой». Когда мы в разлуке, мы хотим хотя бы дотронуться до человека, который дорог, ведь после этого меняется весь мир. Мне очень близка эта тема».

Песня «Дай прикоснуться щекой» – пример необыкновенного баланса между стихами и музыкой. Как рассказал Николай Басков, мелодия Игоря Крутого была написана раньше. Михаил Гуцериев написал стихи так, чтобы их содержание и образность соответствовали мелодике и гармонии песни. Голос Николая Баскова подчёркивает красоту авторского замысла, позволяет ощутить свободу и парение, свойственные любви:

Птицей лечу над землёй в невесомости –

Это история нашей влюблённости.

Человек – творец своего счастья. Эта мысль стала и отправной точкой для сценария клипа к песне «Дай прикоснуться щекой». Николай Басков доверил экранизацию автору более 200 музыкальных видео Евгению Курицыну. Режиссёр снял клипы для множества звёзд российской и зарубежной эстрады, кроме того, он автор музыки и аранжировщик, что лишь добавляет уникальности его работам. Николай Басков сыграет в клипе главную роль. Режиссёрская группа обещает стильное видео с интригующим сюжетом.

Убегающий август, дыхание осени и лёгкая грусть расставания с летом – знакомые и любимые интонации находят отклик в новой песне о зрелом и подлинном чувстве.