VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиKOBZOV и Your Daddy представили новый поп-сингл «Небоскреб»

KOBZOV и Your Daddy представили новый поп-сингл «Небоскреб»

editor
By editor
74
kobzov
Фото © пресс-служба Rocket Records

15 августа состоялся релиз трека «Небоскреб» — совместной работы KOBZOV и Your Daddy. Над песней авторы и исполнители работали самостоятельно, создав как текст, так и музыку.

В центре композиции — история мгновенного влечения. Герой замечает девушку, и весь мир вокруг будто перестает существовать. Яркая метафора — сравнение ее ног с башнями «Бурдж-Халифа» — превращается в символ ее притягательности и уверенности. Атмосфера трека складывается из деталей: упоминаний клубных образов, предсказаний по картам таро и легких отсылок к поп-культуре.

Музыкально «Небоскреб» — это энергичный поп с акцентом на ритм и припев, который запоминается с первых секунд. Звучание рассчитано на танцполы, вечерние прогулки и короткие видеоформаты, где важна динамика и узнаваемая мелодия.

KOBZOV (Максим Кобзов) — финалист проекта «Битва Хоров» и победитель «МузРаскрутки» с песней «Наперегонки», один из самых ярких ведущих телеканала RU TV.

Your Daddy (Владислав Васильев) — автор и поп певец, электронный диджей, профессиональный актер кино и сериалов, в 2014 году пробовался на кастинге в «Black Star», в 2018 году участвовал в отборе на шоу «ПЕСНИ», а в 2020 попал на реалити шоу телеканала ТНТ.

Предыдущая статья
«Дай прикоснуться щекой»: вселенная любви Николая Баскова
Следующая статья
Комфортная игра

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru