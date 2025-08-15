KOBZOV и Your Daddy представили новый поп-сингл «Небоскреб»

15 августа состоялся релиз трека «Небоскреб» — совместной работы KOBZOV и Your Daddy. Над песней авторы и исполнители работали самостоятельно, создав как текст, так и музыку.

В центре композиции — история мгновенного влечения. Герой замечает девушку, и весь мир вокруг будто перестает существовать. Яркая метафора — сравнение ее ног с башнями «Бурдж-Халифа» — превращается в символ ее притягательности и уверенности. Атмосфера трека складывается из деталей: упоминаний клубных образов, предсказаний по картам таро и легких отсылок к поп-культуре.

Музыкально «Небоскреб» — это энергичный поп с акцентом на ритм и припев, который запоминается с первых секунд. Звучание рассчитано на танцполы, вечерние прогулки и короткие видеоформаты, где важна динамика и узнаваемая мелодия.

KOBZOV (Максим Кобзов) — финалист проекта «Битва Хоров» и победитель «МузРаскрутки» с песней «Наперегонки», один из самых ярких ведущих телеканала RU TV.

Your Daddy (Владислав Васильев) — автор и поп певец, электронный диджей, профессиональный актер кино и сериалов, в 2014 году пробовался на кастинге в «Black Star», в 2018 году участвовал в отборе на шоу «ПЕСНИ», а в 2020 попал на реалити шоу телеканала ТНТ.