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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Южная»: вдохновляющая история певицы POLINA CHILI о силе духа и преодолении жизненных трудностей

editor
By editor
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polina chili

Певица POLINA CHILI представит свой новый трек «Южная». Эта песня – вдохновляющая история о силе духа и преодолении жизненных трудностей, о том, как неудачи могут привести к творческому вдохновению.

«Весной я проходила пробы на главную роль в сериале, но после кастинга со мной не связались. Тогда мне пришла идея написать песню для этого проекта. Я всегда мечтала, чтобы у моей песни в скобочках стояло (OST), и эта история меня очень вдохновила! Я хотела бы, чтобы моя музыка помогала другим, напоминала о том, что всё возможно, и что нужно верить в себя. Эта песня своего рода послание всем девчонкам.», – делится Полина.

Эта атмосферная песня рассказывает о каждом сильном человеке с добрым сердцем. Полина создала «Южную» для всех тех, кто верит в себя и свои мечты. Слушатели отмечают, что композиция «родная» с первых строк, она «пахнет морем и свободой», еще до выхода песни поклонники начали снимать мотивационные видео под этот трек, с нетерпением ожидая его выхода на музыкальных платформах.

Важной частью запуска сингла станет участие подписчиков и дружественных селебрити. POLINA CHILI предложила своим поклонникам присылать летние видео, из которых она создаст одно большое музыкальное видео к «Южной».

Жизненные трудности – важная часть нашего пути. Полина призывает не бояться трудностей, принимать их как возможность для роста. «После самой темной ночи всегда приходит рассвет. Не забывайте, что в конце тоннеля всегда есть свет», – убеждена она.

Песня «Южная» – это не просто трек, это послание каждой девушке: всё возможно, и свет всегда есть в конце пути.

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