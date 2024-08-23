«Южная»: вдохновляющая история певицы POLINA CHILI о силе духа и преодолении жизненных трудностей

Певица POLINA CHILI представит свой новый трек «Южная». Эта песня – вдохновляющая история о силе духа и преодолении жизненных трудностей, о том, как неудачи могут привести к творческому вдохновению.

«Весной я проходила пробы на главную роль в сериале, но после кастинга со мной не связались. Тогда мне пришла идея написать песню для этого проекта. Я всегда мечтала, чтобы у моей песни в скобочках стояло (OST), и эта история меня очень вдохновила! Я хотела бы, чтобы моя музыка помогала другим, напоминала о том, что всё возможно, и что нужно верить в себя. Эта песня своего рода послание всем девчонкам.», – делится Полина.

Эта атмосферная песня рассказывает о каждом сильном человеке с добрым сердцем. Полина создала «Южную» для всех тех, кто верит в себя и свои мечты. Слушатели отмечают, что композиция «родная» с первых строк, она «пахнет морем и свободой», еще до выхода песни поклонники начали снимать мотивационные видео под этот трек, с нетерпением ожидая его выхода на музыкальных платформах.

Важной частью запуска сингла станет участие подписчиков и дружественных селебрити. POLINA CHILI предложила своим поклонникам присылать летние видео, из которых она создаст одно большое музыкальное видео к «Южной».

Жизненные трудности – важная часть нашего пути. Полина призывает не бояться трудностей, принимать их как возможность для роста. «После самой темной ночи всегда приходит рассвет. Не забывайте, что в конце тоннеля всегда есть свет», – убеждена она.

Песня «Южная» – это не просто трек, это послание каждой девушке: всё возможно, и свет всегда есть в конце пути.