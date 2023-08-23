Певица Юлия Колерт радует своих слушателей новым синглом «Давай танцевать»

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Атмосферный трек переносит нас на опустевший пляж, где звуки волн и солёный морской ветер сливаются с ритмичной музыкой. Слова песни отражают желание остановить время перед вынужденной разлукой, прожить моменты счастья, танцуя в Его белой футболке.

юлия колерт - давай танцевать

Юлия Колерт умело сочетает легкость поп-музыки с эмоциональной глубиной текстов, и «Давай танцевать» не стала исключением. Слушатели почувствуют в ней энергию, вдохновение и атмосферу стремительно уходящего лета.

«Давай танцевать» доступен для прослушивания и загрузки на ведущих музыкальных платформах. Юлия Колерт приглашает всех на незабываемое музыкальное путешествие, где каждая нота прожита по-настоящему, а значит вызывает искренние глубокие эмоции.

Послушать трек можно по ссылке.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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