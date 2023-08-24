Проект собственного производства телеканала «365 дней ТВ» получил главный приз в номинации «Время героев»

Документальный фильм рассказывает о поисковой экспедиции в местах боев с немецкими захватчиками, где в первой половине 1942 года пролегал Волховский фронт. В экспедиции приняли участие активисты поискового движения «Долина» из Новгородской области и других регионов России. Останки всех «поднятых» солдат и офицеров Красной армии были захоронены на воинском мемориальном комплексе в Мясном Бору, родным возвращены их вещи, а Родине — их имена.

– На телеканале «365 дней ТВ» мы продолжаем исследовать тему Великой Отечественной войны – одного из самых трагических и героических периодов истории нашей страны. Мы вносим своей телевизионный вклад в дело сохранения памяти о подвиге нашего народа. И будем продолжать это делать доступными нам средствами, – говорит генеральный продюсер Ирина Дороган.

– Достаточно уехать из Новгорода совсем недалеко, а там, в лесу, земля до сих пор хранит останки наших солдат. И туда каждый год приезжают поисковики. Быть поисковиком – это призвание. Это особенные люди, и мы хотели в фильме рассказать именно о них, – рассказывает автор проекта Ольга Трегубенко.

Вместе с поисковиками съёмочная группа канала прошла маршрут по лесам и болотам возле деревни Мясной Бор. Этот путь с января по июнь 1942 года преодолела 2-я ударная армия. 80 лет назад здесь, посередине дороги из Новгорода в Ленинград, проходила Любанская наступательная операция Красной армии. По замыслу советского командования операция должна была привести к снятию блокады города на Неве. Поисковики называют эти места «Долиной смерти».

Фильм «Экспедиция памяти» является частью документального цикла «На пути к Великой Победе» собственного производства канала «365 дней ТВ». Он посвящен героям фронта и труженикам тыла, величайшим сражениям и наступательным операциям. Великая Отечественная война показана через документальные факты и воспоминания ветеранов.

Посмотреть документальный фильм можно на официальном канале «365 дней ТВ» на RUTUBE.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.