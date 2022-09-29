Постановке «12 разгневанных мужчин» исполнилось 20 лет!

20 лет на сцене! — редчайшее событие театральной жизни Москвы — юбилей одного из самых популярных спектаклей репертуара отмечает Московский Новый драматический театр.

5 октября 2002 года, ровно 20 лет назад, на сцену МНДТ вышел первый актёрский состав премьеры «12 разгневанных мужчин»*. Ставший ярким событием театральной Москвы нулевых, спектакль до сих пор идёт с неизменными аншлагами.

Уникальный спектакль-долгожитель, который не стареет из сезона в сезон. История, рассказанная Р. Роузом, обрела с годами свойства классики: не предлагая готовых решений, призывает каждого к размышлению, пробуждает желание задавать вопросы себе и миру. Постановка — образец режиссёрского стиля Вячеслава Долгачёва — с блеском выдержала испытание временем.

За 20 лет жизни спектакля сменилось несколько поколений артистов, но интерес публики к спектаклю не остывает. В чём же секрет успеха?

Вячеслав ДОЛГАЧЁВ:

– Сегодня как никогда актуален поиск истины, объединяющей людей в стремлении к справедливости и гуманизму, чему и посвящена наша работа.

Михаил КАЛИНИЧЕВ (з.а. РФ, бессменный исполнитель в течение 20 лет роли Восьмого):

– Думаю, дело в том, что все мои партнёры за все эти 20 лет были и есть — классные, харизматичные актёры, которые не изображали что-то из американской жизни, в были реальными, знакомыми по жизни людьми на сцене. Зритель это всегда чувствует и ценит.

– Мы с бесконечной благодарностью вспоминаем сегодня всех, кто играл в спектакле в разные годы, и, конечно, с особым почтением великого советского артиста Вячеслава Михайловича Невинного, блестяще исполнившего роль Третьего в первые годы существования спектакля, – говорят в администрации Московского Нового драматического театра.

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* Постановка «12 разгневанных мужчин» – детективная история по произведению Реджинальда Роуза. Перевод с английского — Ирина Арцис. Режиссер-постановщик — Вячеслав Долгачёв. Художник-постановщик — Маргарита Демьянова.

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