На ВДНХ открылась фотовыставка «Сердце Югры»

До 1 декабря 2022 года в центре «Космонавтика и авиация» в павильоне №34 для гостей Главной выставки страны работает фотоэкспозиция, посвященная удивительному сибирскому краю. В основе экспозиции — кадры, созданные фотографом Олегом Зотовым.

На выставке «Сердце Югры» представлено 40 фотопанно, переносящих посетителей на просторы Ханты-Мансийского автономного округа. Автор выставки, фотограф Олег Зотов, отталкиваясь от самобытных преданий и легенд, представляет свое видение югорской земли, мифологизируя ее методами fashion и fine art фотографии. Основу сюжетов фотографий составили: Приполярный Урал, могучие российские реки Иртыш и Обь, тайга, водопады и озера, штольни с горным хрусталем, болота и солнечные батареи, мох и нефтяные вышки, дикоросы и олени, бивни мамонтов и самодельные лодки-обласы, украшения и костюмы и, конечно, лица народов ханты и манси.

Представленные кадры были созданы во время двух экспедиций: летней и зимней. Локации для съемок были разделены таким образом, чтобы охватить как можно больше традиционных особенностей и занятий обских угров: сбор ягод, оленеводство, рыболовство, обряды как форму общения с духами, охоту, ремесло и другие. Вдохновленные посещением экспозиции гости ВДНХ могут принять участие в викторине и выиграть поездку в Югру.

Выставочный проект «Сердце Югры» приурочен к Году культурного наследия народов России и Году председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Устойчивое развитие коренных народов России и развитие креативных индустрий Севера будут обсуждаться в 2023 году на крупнейших форумных площадках Фонда Росконгресс, среди них: Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум и другие мероприятия многосторонних форматов.

Экспозиция открыта со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00.

Вход по билетам в центр «Космонавтика и авиация».

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