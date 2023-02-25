«Храни ее»: Марат Яруллин, Arslan и Bogonaft презентовали новый сингл

0
34

Исполнители Марат Яруллин, Arslan и Bogonaft презентовали новую песню «Храни ее». Композиция посвящена чистой и искренней любви, которая дарит силы и заряжает энергией.

Тема любви в музыке и мировой культуре является одной из самых популярных. Однако, далеко не всем исполнителям и не во всех работах удается передать особый трепет, связанный с этим чувством. Что нельзя сказать о композиции «Храни ее». Исполнителям удалось передать ту самую особую энергию, которая наполняет влюбленных людей. Марат Яруллин, Arslan и Bogonaft смогли написать глубокое и мощное произведение как по содержанию, так и по музыке, атмосфере и исполнению. Это песня о гораздо большем, чем о простом чувстве любви.

Современная аранжировка вкупе с голосами артистов создают необычное звучание, которое доносится до самой души. Все это и привлекает слушателей к творчеству исполнителей. Прикоснитесь и вы к прекрасному, сингл уже доступен на всех площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяСтартовал третий набор акселератора Seasons Tech
Следующая статьяДебютная книга Салли Пейдж выйдет в издательстве «Иностранка» в марте

Похожие статьиПредоставлено автором