Делегация Московской области примет участие в XXI молодежных Дельфийских играх России

С 22 по 27 апреля 2022 года в Красноярском крае пройдут XXI молодежные Дельфийские игры России. Региональная комиссия рассмотрела 94 заявки (169 детей) из 20 муниципальных образований Московской области и города Москвы. По итогам оценки отобраны 18 участников и 2 коллектива, которые выступят в 14 номинациях.

Свое мастерство продемонстрируют участники, известные не только в Московской области и регионах России, но и за рубежом.

В номинации «Народный танец» наш регион представит лауреат областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, коллектив, получивший признание в Англии, Болгарии, Иордании, Румынии, Испании, Греции, Норвегии, Швеции, Франции, Италии, Китае, Индии, Японии, – образцовый коллектив ансамбль народного танца «Тропинка» из города Люберцы. Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Татьяна Тропина.

Отметим, что впервые за последние несколько лет члены региональной комиссии предложили включить в состав сборной образцовый коллектив ансамбль русской песни «Тириришник» (номинация «Ансамблевое народное пение») и образцовый коллектив ансамбль народного танца «Тропинка» – номинация «Народный танец».

В номинации «Кулинарное искусство» Подмосковье представит многократная обладательница золотых и серебряных медалей национального конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» Виктория Бородина.

В номинации «Цирковое искусство» от нашего региона выступит многократная чемпионка России и Европы, четырехкратная чемпионка мира Алиса Вардосанидзе, известная также как воздушная гимнастка, покорившая зрителей программы «Лучше всех» на Первом канале и ее ведущего Максима Галкина, который отметил, что «Алиса – это гордость нашей страны».

Напомним, что Дельфийские игры – это комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства.

Масштабное мероприятие проводится ежегодно в разных российских регионах в целях выявления и поддержки творческих детей и молодежи. Победители игр награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а также дипломами.

Важно отметить, что на протяжении последних лет Московская область входит в тройку сильнейших команд Дельфийского рейтинга.

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