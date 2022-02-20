В Подмосковье после реставрации открылся ДК «Правдинский»

В обновленном ДК уже работают студии хореографии, вокала, декоративно-прикладного творчества, военно-патриотического воспитания, волонтерского движения, театральная студия, школа игры на гитаре. В настоящее время ведется набор в студию изобразительного искусства.

А 19 февраля здесь состоится первое крупное мероприятие – театральный фестиваль «Актёрский ринг». Необычность фестиваля, который пройдет в формате КВН, в его участниках. Выступления четырех любительских театральных коллективов разделят на три возрастные категории – 6–8, 9–12 и 13–17 лет. А потому уже сейчас можно сказать, что предстоящий театральный праздник будет интересен и взрослым, и детям.

Отметим, что Дом культуры «Правдинский» городского округа Пушкинский был построен в 1959 году. Он успешно функционировал до 2015 года, когда ДК закрыли из-за аварийного состояния. Это единственный дом культуры в городском поселении Правдинский с численностью жителей более 12 тысяч человек, и запрос на клубную деятельность обновленного ДК у местного населения очень высокий.

Благодаря национальному проекту «Культура» и поддержке Губернатора Московской области на строительно-монтажные работы, оборудование и благоустройство из федерального, регионального и муниципального бюджетов было выделено 208,1 млн рублей. Капитальный ремонт начался в 2020 году, и сейчас он завершился.

В здании восстановлены интерьеры, создан многофункциональный зрительный зал, оснащенный современным световым и звуковым оборудованием, классы для занятий посетителей всех возрастов и хореографический зал, благоустроена прилегающая территория.

Полностью обновлена внутренняя отделка помещений, закуплено современное оборудование, мебель, информационные стенды, оргтехника, персональные компьютеры, музыкальные инструменты.

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