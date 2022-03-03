В Культурном центре «Салют» танцевальный фестиваль проведут с цыганским размахом

За последние годы фестиваль «За цыганской звездой» стал одним из любимых и популярных культурных событий в Южном Тушине. Ежегодно для участия в конкурсной программе съезжаются артисты из Москвы, Тулы, Перми, Новосибирска и других российских городов.

Фестиваль пройдет в КЦ «Салют» 26 марта с 11.00 до 20.00.

Программа мероприятия многообразна и разнопланова. Главным событием заявлено проведение чемпионата России по цыганскому танцу в рамках фестиваля-конкурса. Оценивать мастерство участников будут известные мэтры цыганской эстрады, среди них — певец, гитарист, танцор, Заслуженный артист России Михаил Жемчужный, актриса, танцовщица, педагог – хореограф высшей квалифицированной категории по цыганскому и восточному танцу, Заслуженный работник культуры Екатерина Шашкова, актёр цыганского театра «Ромэн», фаворит «Слепых прослушиваний» в шоу «Голос» Артур Богданов.

Мероприятие обещает стать фейерверком, состоящим из оригинальных музыкальных и танцевальных номеров. Последние неизменно отличаются великолепной физической формой в сочетании с ошеломляющей пластикой, что позволяет им порадовать зрителей разными танцами – от фламенко до востока, от степа до любимой цыганочки, сопровождающимися сменой костюмов.

Атмосферу праздника дополнит выставка, рассказывающая о традициях и жизненном укладе цыганских семей из разных стран мира. Во время фестиваля можно будет посетить фотозону и запечатлеть себя рядом с цыганскими танцовщицами в пышных обористых юбках.

Искусство цыган пользуется неизменным успехом среди зрителей и завораживает с первых минут, очаровывая своей магией.

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