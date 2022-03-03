Выставка Ольги Коноровой «Не время для полётов» открывается в галерее МУХА

Выставочный проект предлагает осмыслить тему обретения индивидуальности в мире, переполненном клише инфоповодов. Свобода и непредвзятость заложены не только в посыле экспозиции, но и в используемых материалах и технике. Через творчество автор транслирует, что все рамки условны, и призывает смотреть шире. В то время, когда в мире постоянно происходят новые сложные к осмыслению и принятию события, человеку не хватает простого эстетического спокойствия и баланса.

Ольга Конорова. Для тебя есть запасное. Гофрокартон, смешанная техника, 70х102 см

Ольга Конорова. Не время для полётов. Гофрокартон, смешанная техника, 72х120 см

Ольга Конорова. Покажи мне эту местность. Бумага, тушь, карандаш, 60х80 см

Основная часть работ выполнена автором на гофрокартоне — бросовом материале. Как и при художественном движении Arte Povera, зародившемся в 1960-е гг. в Италии, Ольга Конорова продвигает идею искусства, свободного от условностей, системы и рыночных отношений.

Произведение, выполненное на самом обыкновенном бытовом материале, зарождает в нас импульс, который дает нам свободу полета по собственным мирам и понимать искусство как один из главных языков коммуникации в сегодняшнем мире.

Ольга Конорова — живописец, график, член Союза Художников России, участник персональных и групповых выставок, член Союза Художников России.

Работы автора находятся в коллекциях Государственного Музея Востока, Белгородского Художественного Музея, Волгоградского Художественного Музея им.Машкова, коллекции Посольства Индии в Москве, частных коллекциях России, Франции, Индии, Непала, США, Украины, Великобритании, Голландии.

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