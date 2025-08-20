VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Песни Максима Дунаевского из популярной сказки «Мэри Поппинс, до свидания» прозвучат в сериале «Волшебница»

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о начале работы над проектом «Волшебница» — музыкальной комедии, в которой прозвучат песни Максима Дунаевского из популярной сказки «Мэри Поппинс, до свидания» с Натальей Андрейченко. Уже известно, что приобретены права на песни «Непогода», «Цветные сны», «Ветер перемен», «33 коровы» и другие шлягеры Дунаевского, которые прочно вошли в культурный код всех россиян и остаются одними из самых узнаваемых детских песен. Кто будет исполнять песни – пока остается в секрете.

Сценарист «Волшебницы» — Максим Кудымов («Один хороший день», «Жвачка», «Трудные подростки», «Беспринципные»). Имя режиссера пока не раскрывается. Сериал планируется в формате 10 серий по 30 минут каждая. Производством музыкальной комедии занимается Студия KIONFILM.

«Волшебница» – это история девушки Оли, независимой и принципиальной, которая выросла без мамы и в 18 лет собрала вещи и уехала от отца. Он всегда был душой компании, творческим человеком, который хоть и не причинил Оле зла, но и не занимался ее воспитанием, посвящая время тусовкам. Именно поэтому девушка привыкла рассчитывать только на себя.

Однажды Оля, находясь в поисках серьезной работы, попадает в роскошный дом с личным поваром, несколькими горничными и водителем. Хозяин дома Сергей Милов, владелец лейбла, отец-одиночка двоих детей, с которыми у него не складываются отношения. В них Оля узнает себя, брошенную и непонятую, и придумывает для них сказку про няню-волшебницу.

