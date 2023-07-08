День семьи, любви и верности: смотрим тематические фильмы и сериалы в кругу родных и любимых

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Это отличный повод провести время с самыми близкими, отдохнуть и посмотреть фильмы и сериалы про семейные взаимоотношения. Онлайн-кинотеатр Иви подготовил подборку тайтлов, которые точно скрасят вечер. Приятного просмотра!
Семья (сериал)
Пути Девин и Аслан пересекаются по воле случая во время поездки в Измир. Он — наследник богатого клана с загадочным клубным бизнесом, а она – простой психолог, поэтому вынуждена сама пробивать себе дорогу и, более того, заботиться о сестре. У двух случайных знакомых из разных миров оказывается общая проблема — семейные трудности. Девин начинает консультировать Аслана как психолог. У них появляются чувства друг к другу. Однако властные родственники Аслана продолжают усложнять ему жизнь, ведь они против этого союза. Сумеет ли выжить любовь в мафиозной империи? Турецкая сага с закрученной семейной драмой и захватывающей историей одного невозможного романа.
Нежность (сериал)
С детства финансовый директор крупной компании Елена Ивановна шла по жизни с пугающей целеустремленностью, взбиралась по карьерной лестнице, отодвигая романтику и отношения на второй план. В один момент, во время спонтанной поездки в Санкт-Петербург, Елена понимает, что познакомилась с мужчиной своей мечты. Она неожиданно встречает его и так же неожиданно теряет. Героиня начинает поиски, пользуясь всеми доступными и недоступными способами: дедукция, эзотерика, помощь подруг и многое другое. Она бежит сломя голову, ошибается, падает, но продолжает движение на этом непростом пути, где ищет любовь и нежность, а главное, обретает себя.
Пара из будущего
Действия фильма разворачиваются в 2040 году. Семейная пара Евгения и Александры находится на грани развода. В 2040 году развод является весьма дорогостоящим процессом. Только это и удерживает Евгения и Александру, которые после многолетнего брака мечтают расстаться навсегда. В результате таинственной аномалии герои переносятся на двадцать лет назад — в тот самый день, когда молодой незадачливый романтик Женя сделал предложение начинающей актрисе Саше. Гости из будущего пытаются избежать главной, по их мнению, ошибки в жизни — предотвратить собственную свадьбу. Однако юные Женя и Саша, несмотря ни на что, готовы бороться за свою любовь.
Родные
Пришло время жить по-настоящему! С этим воодушевляющим призывом глава семьи Карнауховых Павел будит с утра пораньше всех домашних. Вместе с женой и взрослыми детьми он отправляется на старом минивене навстречу давней мечте — на знаменитый Грушинский фестиваль авторской песни. Много лет назад Павел хотел сам выступить здесь с гитарой и собственной песней про оладушки, но лишь теперь он понимает: сейчас или никогда. И без того не слишком дружное семейство чувствует, как накаляется атмосфера в салоне, когда поездка преподносит им сюрприз за сюрпризом. Дорожные приключения, знаковые встречи и бурные ссоры — путь к заветной цели и примирению не может быть простым.
Моя ужасная сестра
Юля и Максим — красивая молодая пара, которая планирует создать семью. Однако у обоих есть дети от первого брака, которые категорически против решения своих родителей. Лена и Соня — две очень разные девочки-четвероклассницы, которые совсем не рады грядущим переменам. И уж тем более они не готовы называть друг друга «сестрами». После переезда под одну крышу между девочками завязывается соперничество за территорию и за внимание взрослых. Их объединяет только одно — желание вернуть свою прежнюю жизнь. Ради этого они заключают перемирие, чтобы рассорить влюбленную пару.
Отпуск по обмену
Две девушки Айрис и Аманда, живущие в разных концах мира, сталкиваются с кризисом в личной жизни. Они решаются на отчаянный шаг, который круто изменит жизни обеих — поменяться домами на Рождество. Айрис, автор популярной свадебной колонки в лондонской “Daily Telegraph”, страдает от неразделённой любви к своему эгоистичному и уже помолвленному боссу. В это же время Аманда Вудс, руководитель преуспевающего рекламного агентства, узнает, что жених продолжительное время ей изменяет. Девушки, устав от любовных неудач, решают поменяться домами: огромным особняком в Южной Калифорнии и маленьким уютным домиком в заснеженной английской провинции. Спонтанная авантюра, на которую бы Айрис и Аманда не пошли в обычных условиях, полностью меняет их жизнь и помогает наконец-то обрести семейное счастье.
Папы
В центре событий оказываются четыре героя разного возраста и рода занятий. Стареющий актер-неудачник соглашается сыграть отца невесты на богатой свадьбе, но так вживается в роль, что ставит под угрозу само торжество. Тем временем двое взрослых братьев отправляются на встречу со своим пропащим папашей-режиссером, который когда-то оставил семью ради кино. Пришло время свести счеты… или впервые поговорить по душам. Другой трудоголик – талантливый детский хирург — попадает в опалу из-за экспериментальных методов лечения. Но ничто его не остановит, когда речь идет о спасении ребенка. Героем четвертой истории становится военный летчик в отпуске. У него не складываются близкие отношения с маленьким приемным сыном, но в переломный момент он совершит ради него настоящий подвиг. Четыре неидеальных папы, способные сделать невозможное ради своих детей.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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