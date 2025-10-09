«День семьи» – семейная комедия с Александром Робаком и Марьяной Спивак

Комедийный сериал «День семьи» – это история о большой дружной семье — родителях и их взрослых детях, которые постоянно попадают в комичные обстоятельства, знакомые каждому из нас.

Представители старшего поколения семьи Владимир (Александр Робак) и Марина (Юлия Яблонская) уже давно выполнили свой родительский долг и отправили дочь Иру (Марьяна Спивак) и сына Колю (Арсений Робак) во взрослую жизнь. Наконец-то пара может пожить для себя, но не тут-то было: Марина узнаёт о своей беременности. И это в 55 лет! Ира же воспитывает двух дочерей (Полина Савичева и Марта Евстигнеева) от первого брака вместе с новым мужем Семёном (Сергей Епишев). Супруги решают заняться бизнесом и открыть собственный магазин сыра, но окажется, что быть индивидуальными предпринимателями — дело не из простых. А Коля только собирается жениться, но выбор невесты удивляет всех — парень делает предложение домработнице из средней Азии Аиде (Ойдин Юсупова).

В сериале снялись актёры Александр Робак, Юлия Яблонская, Марьяна Спивак, Арсений Робак, Полина Савичева, Марта Евстигнеева, Сергей Епишев, Ойдин Юсупова. Режиссёр проекта — Сергей Нотариус. Авторы сценария: Сергей Нотариус, Максим Пешков, Артём Клинков. Оператор — Станислав Амбарцумов. Художник-постановщик — Виктория Первухина. Продюсеры: Андрей Левин, Роман Новиков, Заур Богов. Генеральным продюсером проекта выступил Вячеслав Дусмухаметов. Созданием проекта занималась компания Norm Production.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ:

«“День семьи” — это проект, который отражает сегодняшнюю жизнь. На ТНТ всегда важны живые, узнаваемые истории, в которых зритель видит самого себя. В этом сериале мы показываем семью во всём её многообразии: с неожиданными поворотами судьбы, разными поколениями и их взглядами на жизнь. Это не только комедия, но и разговор о настоящих ценностях. Нам бы очень хотелось, чтобы зрители узнали в героях себя, своих родителей или детей, и смотрели сериал всей семьёй».

Сергей Нотариус, режиссер и автор сценария:

«Конечно, история про семью – это классическая история на все времена. В нашей семье три поколения, и мы старались сделать их наиболее современными и отражающими текущее состояние общества в России. Мы не хотели делать семью как из рекламы, где все утрированно счастливые и добрые, и решили показать семью со всеми проблемами, нелепостями, такую, в которой каждый зритель может узнать себя. Малый бизнес, средний класс пенсионеров, межкультурные браки — всё это уже стало частью нашей жизни. Нам хотелось показать, что современные российские семьи живут именно так, и это абсолютно нормально. Юмор окружает нас повсюду, в любой ситуации можно найти смешное, главное — под каким углом на нее посмотреть».

Александр Робак, исполнитель роли Владимира:

«Моему герою, который, казалось бы, уже готовился к спокойной жизни, судьба подкинула новые испытания и обязанности, но он легко с ними справляется, либо ловко от них увиливает. Думаю, зрителям будет интересно узнать себя в этих ситуациях! Уверен, у каждого в семье случались истории, где приходилось одновременно и смеяться, и немного плакать».

Юлия Яблонская, исполнительница роли Марины:

«Как актрисе мне всегда интересно, когда героиня попадает в нетривиальные ситуации. Как она отреагирует, как себя поведёт? Для меня это самое «вкусное» в профессии! Марина невероятно эмоциональна, категорична в каких-то вопросах и из-за этого частенько оказывается в глупых ситуациях…Это мне близко и понятно: я со временем научилась лучше контролировать свою стихийность, а у неё пока с этим проблемы. Но семья всё равно принимает её такой, какая она есть. Наверное, в этом и есть суть «Дня семьи»: даже если ты сто раз неправ, рядом всегда будут те, кто примет и поддержит».

Арсений Робак, исполнитель роли Коли:

«Мы с папой уже снимались вместе в другом сериале, но в “Дне семьи” впервые сыграли именно отца и сына. Для меня это очень ценный опыт: с одной стороны, работать с ним всегда радость, а с другой — вызов, потому что уровень ответственности возрастает. Коля — герой, который идёт против привычных правил и делает неожиданный выбор. Мне это близко: я уважаю людей, которые слушают сердце, даже если их решение удивляет окружающих. На съёмках у нас была настоящая семейная атмосфера, и мне кажется, зрители это сразу почувствуют».

Марьяна Спивак, исполнительница роли Иры:

«Для меня в Ире главное — ее упорство. Она постоянно попадает в какие-то передряги, но никогда не сдается. И при всем ее желании “все тащить на себе” — она бы, конечно, не справилась в одиночку, и ее семья — это тот спасательный круг, который не дает ей утонуть, барахтаясь в бесконечной суете дел и казусов, которые подкидывает жизнь. Так что, конечно, ее сила в любви и в любимых людях. “День семьи” — это про всех нас, про жизнь, про то, как юмор и любовь помогают нам справиться с любыми неприятностями».

Кроме того, создатели проекта подготовили сюрприз для зрителей. В одной из серий герои встретят двух самых известных комиков страны — Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова. Они появятся в небольшом, но весёлом камео.