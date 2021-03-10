В Театре Людмилы Рюминой пройдут две лекции по фольклору

13 марта 2021 года в Театре Людмилы Рюминой (ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой») пройдут две лекции по фольклору. Мероприятия интересны для желающих расширить свой кругозор и для специалистов.
Фольклор — культурный код каждого из нас
Первые публикации А.Л. Ястребова появились в 1985 г. Предметом его научных интересов стали вопросы взаимообогащения культур, усвоения духовных ценностей национальными литературами. В 1989 Ястребов защитил кандидатскую диссертацию по теме «Концепция детского характера и проблема отчуждения в творчестве Дж.Д. Сэлинджера и Т. Капоте».
В 1995 г. А.Л. Ястребову присвоено звание доцента. Им опубликовано более 70 работ. Основные публикации – монографии «Слово: воплощенное бытие» (М., 1994), «Динамика сюжетов в русской литературе Х1Х века» (М., 1996), «Богатство и бедность. Поэзия и проза денег» (М., 1999), «Праздник безумства. Дионис и Мельпомена» (М., 2000).
В 1999 году Ястребов успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук на тему: «Проблема богатства и бедности в русской и зарубежных литературах XIX века».
Лектор участвовал в научных конференциях с докладами, получившими положительные отзывы (международные конференции славистов в МПГУ (1995, 1996); Ассоциация американистов МГУ (1991, 1994, 1997); Общероссийские научно-практические конференции «Экология души: образование, развитие, творчество» (ГПИ, 2000) и «Филологические традиции и современные педагогические технологии» (ГПИ, 2002).
В 2001–2002 гг. А.Л. Ястребов принял активное участие и был председателем тематических секций на международных конференциях в Москве («Актуальные проблемы современного литературоведения», МПУ), Польше («Проблемы преподавания и изучения литератур», Ченстохово: Высшая школа педагогики), Азербайджане — «Актуальные проблемы преподавания русского языка в Азербайджане» (Баку: Бакинский славянский университет), КНР – «Россия и Китай на дальневосточных рубежах» (Харбин: Хэйлунцзянский университет и Харбинская академия общественных наук).
А.Л. Ястребов – заместитель председателя Всероссийской ассоциации учителей-словесников.
С 2002 года Ястребов А.Л. возглавляет газету «Кафедра».
Начало в 19:00.
Подробнее https://www.rumina.ru/performances/lektsiya-folklor-kulturnyy-kod-kazhdogo-iz-nas/
Растение в русском фольклоре
Растения по воззрениям наших предков обладают сверхъестественной силой — как целительной, так и разрушительной. С точки зрения науки люди, как часть биосферы, не могут жить без растений. Их использовали в народной медицине, старинных обрядах, им поклонялись как святыням или боялись, олицетворяя с нечистой силой. Каждое растение имело свою историю, а древняя история превращалась в легенду. Поэтому у всех народов есть мифы, сказания и легенды о растениях, литературные произведения и, конечно же, их образы использовало изобразительное искусство. Не случайно мировое древо – один из центральных образов в мифологии многих народов. Соединяя глубину и высоту не только в пространстве, но и во времени, дерево выступает как символ памяти о прошлом, образ самой вечности.
Наверное, все знают, когда цветет папоротник. Но знаете ли вы, что такое «Адамова голова», чем полезен расковник и когда надо собирать плакун-траву? На лекции вы узнаете много нового о самых обычных, окружающих нас растениях, а также о незнакомых – редких и мифических.
Кто, как не директор Ботанического сада «Аптекарский огород», может знать больше о растениях? Лекция на эту тему читается впервые в истории.
Начало в 20:00.
Подробнее https://www.rumina.ru/performances/lektsiya-rastenie-v-russkom-folklore/Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.