В Театре Людмилы Рюминой пройдут две лекции по фольклору

13 мар­та 2021 года в Теат­ре Люд­ми­лы Рюми­ной (ГБУК г. Моск­вы «Фольк­лор­ный центр п/р Л. Рюми­ной») прой­дут две лек­ции по фольк­ло­ру. Меро­при­я­тия инте­рес­ны для жела­ю­щих рас­ши­рить свой кру­го­зор и для специалистов.

Фольклор — культурный код каждого из нас

Пер­вые пуб­ли­ка­ции А.Л. Яст­ре­бо­ва появи­лись в 1985 г. Пред­ме­том его науч­ных инте­ре­сов ста­ли вопро­сы вза­и­мо­обо­га­ще­ния куль­тур, усво­е­ния духов­ных цен­но­стей наци­о­наль­ны­ми лите­ра­ту­ра­ми. В 1989 Яст­ре­бов защи­тил кан­ди­дат­скую дис­сер­та­цию по теме «Кон­цеп­ция дет­ско­го харак­те­ра и про­бле­ма отчуж­де­ния в твор­че­стве Дж.Д. Сэлин­дже­ра и Т. Капоте».

В 1995 г. А.Л. Яст­ре­бо­ву при­сво­е­но зва­ние доцен­та. Им опуб­ли­ко­ва­но более 70 работ. Основ­ные пуб­ли­ка­ции – моно­гра­фии «Сло­во: вопло­щен­ное бытие» (М., 1994), «Дина­ми­ка сюже­тов в рус­ской лите­ра­ту­ре Х1Х века» (М., 1996), «Богат­ство и бед­ность. Поэ­зия и про­за денег» (М., 1999), «Празд­ник безум­ства. Дио­нис и Мель­по­ме­на» (М., 2000).

В 1999 году Яст­ре­бов успеш­но защи­тил дис­сер­та­цию на соис­ка­ние уче­ной сте­пе­ни док­то­ра фило­ло­ги­че­ских наук на тему: «Про­бле­ма богат­ства и бед­но­сти в рус­ской и зару­беж­ных лите­ра­ту­рах XIX века».

Лек­тор участ­во­вал в науч­ных кон­фе­рен­ци­ях с докла­да­ми, полу­чив­ши­ми поло­жи­тель­ные отзы­вы (меж­ду­на­род­ные кон­фе­рен­ции сла­ви­стов в МПГУ (1995, 1996); Ассо­ци­а­ция аме­ри­ка­ни­стов МГУ (1991, 1994, 1997); Обще­рос­сий­ские науч­но-прак­ти­че­ские кон­фе­рен­ции «Эко­ло­гия души: обра­зо­ва­ние, раз­ви­тие, твор­че­ство» (ГПИ, 2000) и «Фило­ло­ги­че­ские тра­ди­ции и совре­мен­ные педа­го­ги­че­ские тех­но­ло­гии» (ГПИ, 2002).

В 2001–2002 гг. А.Л. Яст­ре­бов при­нял актив­ное уча­стие и был пред­се­да­те­лем тема­ти­че­ских сек­ций на меж­ду­на­род­ных кон­фе­рен­ци­ях в Москве («Акту­аль­ные про­бле­мы совре­мен­но­го лите­ра­ту­ро­ве­де­ния», МПУ), Поль­ше («Про­бле­мы пре­по­да­ва­ния и изу­че­ния лите­ра­тур», Чен­сто­хо­во: Выс­шая шко­ла педа­го­ги­ки), Азер­бай­джане — «Акту­аль­ные про­бле­мы пре­по­да­ва­ния рус­ско­го язы­ка в Азер­бай­джане» (Баку: Бакин­ский сла­вян­ский уни­вер­си­тет), КНР – «Рос­сия и Китай на даль­не­во­сточ­ных рубе­жах» (Хар­бин: Хэй­лунц­зян­ский уни­вер­си­тет и Хар­бин­ская ака­де­мия обще­ствен­ных наук).

А.Л. Яст­ре­бов – заме­сти­тель пред­се­да­те­ля Все­рос­сий­ской ассо­ци­а­ции учителей-словесников.

С 2002 года Яст­ре­бов А.Л. воз­глав­ля­ет газе­ту «Кафед­ра».

Нача­ло в 19:00.

Подроб­нее https://www.rumina.ru/performances/lektsiya-folklor-kulturnyy-kod-kazhdogo-iz-nas/

Растение в русском фольклоре

Рас­те­ния по воз­зре­ни­ям наших пред­ков обла­да­ют сверхъ­есте­ствен­ной силой — как цели­тель­ной, так и раз­ру­ши­тель­ной. С точ­ки зре­ния нау­ки люди, как часть био­сфе­ры, не могут жить без рас­те­ний. Их исполь­зо­ва­ли в народ­ной меди­цине, ста­рин­ных обря­дах, им покло­ня­лись как свя­ты­ням или боя­лись, оли­це­тво­ряя с нечи­стой силой. Каж­дое рас­те­ние име­ло свою исто­рию, а древ­няя исто­рия пре­вра­ща­лась в леген­ду. Поэто­му у всех наро­дов есть мифы, ска­за­ния и леген­ды о рас­те­ни­ях, лите­ра­тур­ные про­из­ве­де­ния и, конеч­но же, их обра­зы исполь­зо­ва­ло изоб­ра­зи­тель­ное искус­ство. Не слу­чай­но миро­вое дре­во – один из цен­траль­ных обра­зов в мифо­ло­гии мно­гих наро­дов. Соеди­няя глу­би­ну и высо­ту не толь­ко в про­стран­стве, но и во вре­ме­ни, дере­во высту­па­ет как сим­вол памя­ти о про­шлом, образ самой вечности.

Навер­ное, все зна­ют, когда цве­тет папо­рот­ник. Но зна­е­те ли вы, что такое «Ада­мо­ва голо­ва», чем поле­зен рас­ков­ник и когда надо соби­рать пла­кун-тра­ву? На лек­ции вы узна­е­те мно­го ново­го о самых обыч­ных, окру­жа­ю­щих нас рас­те­ни­ях, а так­же о незна­ко­мых – ред­ких и мифических.

Кто, как не дирек­тор Бота­ни­че­ско­го сада «Апте­кар­ский ого­род», может знать боль­ше о рас­те­ни­ях? Лек­ция на эту тему чита­ет­ся впер­вые в истории.

Нача­ло в 20:00.

Подроб­нее https://www.rumina.ru/performances/lektsiya-rastenie-v-russkom-folklore/

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