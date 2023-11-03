Онлайн-кинотеатр PREMIER представил постер исторического костюмированного сериала «Цербер» о расследовании серии убийств в Петербурге 1826 года, связанных с восстанием декабристов. Сериал снят «Студией Чеховъ» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). «Цербер» одержал победу этим летом на фестивале «Пилот» в номинации «Лучший пилот. Выбор жюри».

«Цербер» – это лихо закрученный исторический триллер о последствиях восстания декабристов. Спустя несколько месяцев после восстания полиция продолжает искать и допрашивать участников бунта и людей, сочувствующих декабристам. В то же время столицу охватывает серия загадочных убийств. Жертвами становятся те, кто донесли на декабристов. На телах жертв обнаруживаются записки с цитатами из стихотворений Александра Пушкина. Расследованием преступлений занимаются московский сыщик Лавр Петрович и освобожденный из под ареста дворянин Александр Бошняк.

Сериал «Цербер» – это не только напряженный детектив, но и историческая костюмированная драма. Среди героев сериала зритель обнаружит множество известных исторических персонажей. Ведущий следствие Бошняк в исполнении Сергея Марина – известный ботаник и флорист, который также работал в тайной канцелярии. Возлюбленная Бошняка польская красавица Каролина Собаньская в исполнении Веры Колесниковой – муза Пушкина, в которую был страстно влюблен поэт в молодые годы. Евгений Цыганов воплотил на экране образ ключевой фигуры русской разведки того времени графа Ивана Осиповича Витта. В сериале также появляются император Николай I, Александр Пушкин, граф Бенкендорф и другие хорошо известные исторические личности.

Одну из главных ролей в «Цербере» исполнил изменившийся до неузнаваемости Тимофей Трибунцев, сыгравший московского сыщика. Помогать ему в этом непростом деле будут герои Кирилла Кяро и Владимира Крылова.

В «Цербер» достоверно отражена эпоха первой половины 19 века. Многие костюмы героев брали напрокат для съемок в исторических музеях, примечателен не только грим Трибунцева, но и всех персонажей – каждый человек в кадре выглядит максимально похоже на человека 1826 года – от одежды до внешности и прически.

Режиссером сериала выступил Владимир Щегольков. Продюсеры – Владимир Щегольков и Станислав Хапсаев, автор сценария – Александр Гоноровский.

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