Детектив «по-женски» на ТВЦ — в чем секрет успеха?

До конца февраля на канале ТВ Центр будут идти любимые детективы от Устиновой, Платовой, Малышевой, Поляковой, Михалковой, Мартовой, Князевой и других писательниц. И пока зрители наслаждаются фильмами, мы решили выяснить у самих авторов, какие их любимые экранизации, в чем успех женского детектива, и чему их учат собственные герои.

По мнению Виктории Платовой, особенность «детектива по-женски» в том, что здесь любовь – двигатель сюжета.

— В женских детективах невольно начинаешь следить за отношениями мужчины и женщины, как они развиваются и как скоро придут к хэппи-энду, — говорит Виктория. — Иногда у меня получается придумать занятную историю, нетривиальную, и вмонтировать в нее таких же нетривиальных персонажей. Вообще, любая удавшаяся книга – это, прежде всего, хорошо и нескучно рассказанная история. Ну, а если приплюсовать к этому стиль, умение определенным образом складывать слова — вероятность успеха точно повысится.

Писательница призналась, что ее герои учат ее никогда не бояться быть лузером, потому что когда нечего терять, приобретаешь самое главное — свободу быть собой.

На ТВЦ была показана 21 экранизация по книгам Виктории. Прошлой осенью с успехом были представлены новые – «Там, где не бывает снега» с Ольгой Павловец и Юрием Батуриным в главных ролях и «Дверь в прошлое».

Любимая героиня Анны Князевой — Людмила Дайнека. Она «родилась», когда Анна начала писать свою первую книгу, и с ней она провела много времени – о Дайнеке написано девять книг (в экранизациях ее сыграла актриса Анна Абрамович (Васильева).

— В моих книгах расследование современного преступления всегда связано с преступлением из прошлого, — рассказывает Анна. – И особенность «детектива «по-женски» — в деталях, которым женщина-автор уделяет больше внимания, они обогащают повествование.

Людмила Дайнека – любимый персонаж и исполнительницы этой роли Анны Абрамович. Осенью прошла премьера «Улики из прошлого. Индийская невеста». Всего на данный момент было показано 5 фильмов серии «Улики из прошлого».

У Людмилы Мартовой нет любимчиков – ее любимый герой всегда тот, про которого она пишет в данный момент. «Я всегда представляю этого человека и как будто немножко в него влюбляюсь. Естественно, что это всегда герой-мужчина, — признается Людмила.

Любимая экранизация писательницы — «Смерть на языке цветов», в которой задействованы ее любимые актрисы Елена Сафонова и Татьяна Арнтгольц.

— Для меня секрет хорошего детектива (а я их люблю и читаю) — в интересном сюжете, некартонных героях, внутренней логике действия, наличии романтичной истории, а также в легком стиле изложения. Детектив — жанр для отдыха, в нем продираться через нагроможденные словесные конструкции недопустимо, — считает Мартова. — В «мужском» детективе больше действия, а в женском — больше эмоций, больше описания причин, которые приводят к преступлению, больше межличностных отношений и того, что Сомерсэт Моэм назвал «бременем страстей человеческих».

На данный момент ТВЦ презентовал 5 экранизаций по детективам автора. Сейчас идет работа над фильмом «Бизнес-план счастья».

Екатерину Островскую герои учат не отчаиваться, чтобы ни происходило в жизни. «Все герои моих книг так или иначе мной любимы, ведь невозможно раскрыть характер пускай даже вымышленного персонажа, не чувствуя к нему симпатии», — говорит автор.

В этом сезоне на ТВЦ будет показано продолжение серии о частной сыщице Вере Бережной (в роли Веры – Мария Куликова) – « Пригласи в дом призрака». Это будет уже четвертая экранизация Островской.

По мнению Татьяны Устиновой, детективы будут популярны всегда. «Это самый замечательный жанр, на мой взгляд. И я, как автор, создаю не просто некий текст, я создаю движущийся организм. А у него есть «скелет» — это сюжет, который куда-то, от чего-то, к чему-то идет. Скелет сам по себе ходить не может, ему нужны мышцы, сердце, мозг, душа, и этот скелет облачается во все: люди, их отношения, подробности их жизни…», — рассказывает Татьяна.

Как считает писательница, литература — это не способ описания мира, это способ познания мира. «Я вообще много не знала до того, как мне мои герои о чем-то не рассказали. Ближайший пример — Маня Поливанова. Она меня научила внимательнее слушать то, что тебе говорит близкий человек. А я очень страдаю тем, что процентов 70 пропускаю мимо ушей. Так вот, Маня мне сказала: «Это не годится, дорогая, иначе ты сейчас окажешься в такой ситуации, в которой оказалась я». И я стараюсь все это брать на вооружение».

Любимые экранизации Татьяны Устиновой – «Серьга Артемиды», «Хроника гнусных времён», «Пояс Ориона», «Земное притяжение», «Звезды и лисы», «Селфи с судьбой», «С небес на землю», «Неразрезанные страницы», «Один день, одна ночь» и др.

Всего на ТВЦ было показано 39 экранизаций романов Устиновой. На данный момент идет работа над картиной «Камея из Ватикана».

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