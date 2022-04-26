Детективы на ТВЦ

Таинственные события в «Кабинете путешественника» — премьера нового детектива на ТВЦ

Новая детективная история от режиссера Ашота Кещяна отличается от его предыдущих работ. Здесь замешаны не только личные отношения, детективная линия, но и тема, которая волновала весь мир в последние три года – вирусы. «Кабинетом путешественника» называют отделение в городской больнице, где лечат экзотические болезни. Ирина Куницына и ее коллеги каждый день спасают людей от недугов, с которыми обычные врачи никогда в жизни не сталкивались. Однажды в «Кабинете» происходит ЧП: пациент, которого успешно лечили от малярии, внезапно умирает от африканского вируса. Вакцину от этого вируса разрабатывает глава отделения — муж Ирины Роман. Возникает дикое предположение, что пациент стал жертвой эксперимента. Но вскоре при странных обстоятельствах умирает сам Куницын…

Главные роли сыграют актеры Анна Роскошная и Илья Бледный. Также в фильме можно увидеть Алексея Макарова.

— Эта история впечатлила меня своим масштабом. Столько разных событий происходит в рамках одной семьи, одной женщины! Ирина Куницына — сильная и благородная. Она пережила смерть мужа, предательство подруги, шантаж, похищение своего ребёнка… Земля уходила из- под ног, когда я переживала все это вместе со своей героиней, — рассказывает Анна Роскошная. — Но это не сломило ее, она осталась человеком с большой буквы, умеющей прощать и проявлять самые благородные качества. Я часто задумывалась, как бы я поступила на ее месте. И, многое бы не смогла повторить. Этим она и была интересна мне, мне было чему у неё научиться. Такое бывает нечасто.

— Роман Куницын — талантливый учёный, вирусолог, как говорится, гений науки. Он полностью поглощен работой, поиском вакцины от страшного вируса. И конечно, как любой одержимый идеей человек, он не замечает того, что происходит прямо у него под носом. Он любящий отец, но времени на дочь всегда не хватает, он хороший муж, но и с женой тоже в какой-то момент начались проблемы. В его характере есть что-то, что мне очень близко. Он не жалеет себя и остальным не позволяет. Трудоголики видимо все такие, я вот точно трудоголик, — говорит Илья Бледный. — Если вы спросите меня, получилось ли передать атмосферу настоящей лаборатории, то я отвечу — да! У нас было столько всевозможных задумок, что мне кажется, зрители оценят их по достоинству.

Премьера мини-сериала состоится в субботу, 30 апреля.

А 29 апреля, в пятницу, зрители смогут увидеть новые эпизоды «Некрасивой подружки» —

«Сердце зверя» и «Страшная, страшная сказка». В ролях — Елена Муравьева, Юлия Юрченко, Светлана Тимофеева-Летуновская и Филипп Азаров. В новых сериях также можно будет увидеть Анну Большову и Ольгу Прокофьеву. Ольга сыграет пожилую актрису, уверенную, что она прожила жизнь не в ту эпоху. Ее слабость — девятнадцатый век, и на старости лет она хочет пожить так, как ей нравится. Она одевается в исторические костюмы и просит сиделок называть ее леди Бетси. Вот только с сиделками все время что-то происходит… Тоне и всему «Дамскому отделу» предстоит найти преступников, не смотря на личные переживания и проблемы.

— В связи с довольно компрометирующей подработкой Алёны в предыдущих сериях, когда на баннерах города появились её фото в нижнем белье, начальству приходится сделать ей выговор и «поставить на особый контроль». Теперь распорядок её рабочего дня и даже внешний вид изменяются. Но так же её ждут и внутренние изменения. Новый сотрудник Николай вызывает интерес и пробуждает в ней искренние чувства, в которых Алёна боится признаться даже самой себе, — рассказывает актриса Юлия Юрченко. — Наряду с этим каждая женщина дамского отдела переживает нешуточные трансформации в личной жизни — Тоне необходимо привыкнуть к Лёне, прикованному к инвалидной коляске и иногда остро реагирующему на её заботливое отношение, Наташа страдает от неопределенности в столь интересном положении и нерешительности Ружевского. И только работа отвлекает от личных переживаний и объединяет их всех вместе!

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