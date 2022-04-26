Sasha Blair представила новый клип на песню «Wedding song»

Певица Sasha Blair выпустила трогательный клип на песню «Wedding Song». Картина солнечного Лос Анджелеса и видовые кадры морского побережья оттеняют историю любви, которая еще не написана.

Александра Белякова, выступающая под творческим псевдонимом Sasha Blair презентовала клип на романтический трек «Wedding Song». Новое творение посвящено возлюбленному, с которым девушка еще даже не встретилась в реальной жизни. Героиня клипа буквально купается в любви: у нее идеальный мужчина, идеальная жизнь. Вот только все это исключительно ее фантазия, которой певица и посвятила свой «свадебный гимн».

“В этой песне я пою, что написала эту свадебную песню для нас. Хотя я еще не знаю, кто ты, и мы с тобой даже еще не встречались, кроме классных свиданий в моей голове”, — раскрывает Александра главную задумку песни.

Трогательный саунд несет глубокие смыслы о важности веры в мечту, в настоящих мужчин.

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