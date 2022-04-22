Детский музыкальный театр юного актера открывает режиссёрскую лабораторию

Фонд поддержки детского творчества «Театр и дети» объявляет прием заявок в режиссерскую лабораторию.

Режиссерская лаборатория проводится Фондом совместно с Детским музыкальным театром юного актера и представляет собой театральную площадку для молодых режиссеров по созданию спектаклей-эскизов для самых маленьких зрителей (0+). Режиссеры, предложившие наиболее интересные идеи, получат возможность реализовать эскиз будущего спектакля с участием труппы ДМТЮА.

Режиссёрская лаборатория проводится в три этапа:

приём заявок (до 10 мая 2022 г.);

репетиции и показы спектаклей-эскизов, определение победителей (май-июнь 2022 г.);

режиссеры двух лучших работ, отобранных жюри, дорабатывают эскизы и выпускают премьеры спектаклей в октябре-ноябре 2022 года на сцене ДМТЮА.

Спектакли войдут в репертуар театра и будут доступны для просмотра широкой зрительской аудитории.

Требования к заявке:

профессиональное режиссерское образование,

творческое резюме,

режиссерская экспликация музыкального спектакля для дошкольного возраста (0+): описание идеи, музыка (из подбора или специально написана для спектакля), сценографическое решение,

количество персонажей в спектакле не должно превышать 12 человек, включая участие 3-5 юных актеров ДМТЮА

продолжительность эскизов, отобранных для показа, не более 15 минут.

Прием заявок осуществляется до 10 мая 2022 года по электронной почте: teatrideti@mail.ru .

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