Натюрморт жив!

В Галерее классической фотографии откроется выставка «мёртвой природы». С 28 апреля по 3 июля в Галерее классической фотографии пройдёт выставка-смотр мастеров российской фотографии «ФотоТОП. Натюрморт 2022».

Крупнейшая за последние годы жанровая фотовыставка посвящена натюрморту и его метаморфозам, и отражает всё разнообразие пластических и концептуальных подходов самых известных современных российских авторов. В экспозицию вошло порядка 200 избранных произведений от 50 фотографов, активно работающих в этом жанре. Впервые в отечественной выставочной практике демонстрируются различные типы натюрморта, созданные за последние 30 лет.

«Внешне бессюжетный, этот жанр является одним из самых философских, отображая всё многообразие связей человека с миром вещей. Современные художники до сих пор посвящают полотна фруктово-цветочным композициям, но изображние «мертвой» природы уже давно перестало быть мейнстримом, а, значит, под этим понятием сегодня может скрываться несравнимо больше, чем, скажем, несколько столетий назад», – говорит куратор проекта Олег Арнаутов.

Основная идея выставки – провести любопытного зрителя сквозь натюрморт через призму времени. В экспозиции принимают участие московские и петербурские фотографы разных поколений, что позволяет проследить развитие жанра в течение нескольких десятилетий. Стоит заметить, что многие авторы почти не выставлялись публично и практически не известны широкой российской публике.

Среди участников смотра – выдающийся советский фотограф-новатор Александр Слюсарев, его ученики и последователи Вадим Гущин и Андрей Абрамов старший. Творчество Вадима Гущина, известного своими работами в жанре постконцептуального натюрморта, представлено произведениями из нескольких серий, объединённых тематикой «книги». Экспозиция Андрея Абрамова старшего позволит зрителю познакомиться с его особым методом создания натюрморта-пейзажа на столе. На выставке он покажет работы из серий разных лет, практически, мини-ретроспективу.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов Валерий Самарин представит чёрно-белые фотоработы с тенями от вилок. Видный представитель питерского романтического духа Слава Баранов продемонстрирует визуальную поэзию знаковых элементов, а Николай Кулебякин – один из самый известных мастеров натюрморта в России – метафизику незатейливых предметов.

Свои работы представят и фотографы, работающие не только в жанре натюрморта. Среди них Андрей Акимов, Андрей Абрамов младший, Олег Арнаутов, Вивиан Дель-Рио, Илья Иванкин, Вячеслав Кабанов, Екатерина Кирьянова, идеолог современного пикториализма Георгий Колосов, Игорь Култышкин, Александр Подосинов, Иван Филимонов, Стасис Шакарвис.

Зарубежные авторы будут представлены работами Марины Батюковой из Беларуси и проживающего в Украине российского фотографа Миши Масленникова. Зрители увидят отпечатки из частных собраний авторства Франциско Инфанте-Арана и Нонны Горюновой, Сергея Чиликова, Ольги Полесовщиковой. Свои работы 90-х покажут Валера и Наташа Черкашины, Михаил Ладейщиков. Ряд авторов будет представлен одним-двумя произведениями. Например, Сергей Гайлет – амбротипами, а Алексей Белов – переносами с полароида.

Подготовительная работа к выставке «ФотоТОП. Натюрморт 2022» велась на протяжении года. В состав кураторской группы проекта вошли: художник, куратор и галерист Олег Арнаутов, фотограф, преподаватель, коллекционер Вячеслав Кабанов, фотограф и дизайнер Иван Филимонов, переводчик Ксения Кабанова. К открытию экспозиции запланирован выпуск альбома с одноименным названием. Составитель – Олег Арнаутов.

Вернисаж по случаю открытия выставки состоится 28 апреля в 19.00. Вход на открытие будет свободным.

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