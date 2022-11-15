Детям покажут интерактивное шоу по мотивам мультсериала «Маша и Медведь»

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и анимационная студия «Анимаккорд» представят спектакль для детей по мотивам самого востребованного детского шоу в мире – «Маша и Медведь» (Parrot Analytics, ноябрь 2022). В рамках сотрудничества, «МТС Энтертейнмент» выступит организатором, промоутером и главным билетным партнером шоу.

Спектакль «Маша и Медведь. Очень детективная история» — увлекательное новогоднее музыкальное представление для всей семьи от генерального продюсера популярного одноименного мультсериала. Оригинальный мульфильм имеет более 125 миллиардов просмотров на стриминговой видеоплатформе YouTube, а также является обладателем рекорда Гиннесса как самое просматриваемое анимационное видео на платформе в мире, насчитывающее более 4,5 миллиарда просмотров.

В работе над спектаклем приняли участие профессиональные режиссеры, хореографы и настоящие фокусники-иллюзионисты. На протяжении всего шоу зрители становятся полноценными участниками действа и напрямую вовлечены в сюжет. В его основе – уже знакомый и полюбившийся зрителям сценарий оригинального мультсериала, воплощенный в формате музыкальной сказки, где прозвучат знакомые мелодии и любимые песни в исполнении Маши.

Первые представления пройдут уже в декабре и продлятся до 1 июня 2024 года. В рамках масштабного тура запланировано более 90 спектаклей, которые смогут посмотреть зрители всей России.

«Рынок меняется, и мы видим, что все более актуальным становится формат взаимодействия, когда одна компания, охватывающая все направления работы в энтертеймент сегменте, может закрыть ключевые потребности артиста или продюсерского центра. У нас есть возможность выступить и организатором самих мероприятий, и продавать билеты и заниматься продвижением и маркетингом. Синергия большого промоутера и лицензионного контента дает возможность зрителю гарантированно получить качественный контент, профессиональное шоу и новые яркие эмоции. В случае с такими сверхпопулярными проектами, как «Маша и Медведь» это особенно важно. Ищите в вашем городе афиши с пометкой «МТС Live», как гарант качественного, лицензионного контента», — отметила Янина Татарицкая, руководитель направления промоутерства и продюсирования «МТС Энтертейнмент».

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