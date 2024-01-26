Девятый конкурс театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» проводится при поддержке Фонда развития культуры и современного искусства «Территория» среди театров, молодёжных творческих объединений и любительских трупп из регионов присутствия золотодобывающей компании «Полюс» – Красноярского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей. Конкурс призван содействовать развитию местной социальной среды за счет поддержки репертуарного театра и национальной театральной школы.

За 8 лет существования «Полюс. Золотой сезон» было сделано множество творческих открытий и режиссерских находок, десятки талантливых актеров смогли показать свое искусство широкой аудитории. Конкурс внес значительный вклад в укрепление материальной базы сибирских и дальневосточных театров: были реализованы новые постановки, созданы профессиональные декорации и костюмы, осуществлен ремонт помещений и поездки на мастер-классы и гастроли. За период проведения конкурса с 2016 по 2023 годы общая сумма выданных грантов составила 49 млн рублей, более 20 млн из которых было направлено на внутренние нужды театров.

Общий грантовый фонд конкурса составляет 7 млн рублей. Оставшуюся после оплаты поездки на «Территорию, Красноярск» часть денежного приза театры смогут потратить на внутренние нужды, включая приобретение и ремонт декораций и реквизита, оформительские работы, организацию гастролей, участие в профильных мероприятиях и образовательных программах.

Начиная с 2016 года, особую активность в конкурсе проявляют театральные коллективы из Красноярского края, 28 раз занимавшие призовые места и попадавшие в шорт-лист. В разные годы получателями грантов становились театры из Красноярска, Ачинска, Лесосибирска, Минусинска, Мотыгино, Норильска и Шарыпово. Второе место по активности в конкурсе занимают театры из Республики Саха (Якутия) – 15 призовых мест. Театры из Иркутской области завоевывали ведущие места в конкурсе «Полюс. Золотой сезон» 9 раз. Магаданские коллективы 6 раз попадали в шорт-лист. С 2023 года в связи с расширением географии присутствия «Полюса» возможность участвовать в конкурсе получили театральные коллективы Хабаровского края. Дебют оказался успешным – в первый же год в шорт-лист попал спектакль Хабаровского краевого театра юного зрителя.

«В этом году наш конкурс проходит в девятый раз, и нам очень приятно наблюдать за ростом его популярности. «Полюс. Золотой сезон» не просто выявляет лучшие региональные театральные работы, но и делает их заметными для профессионального сообщества. Постановки наших победителей становятся лауреатами престижных премий, а создавшие их коллективы участвуют в международных гастролях. Наши победители знакомятся с новой зрительской аудиторией и современными трендами, а также получают дополнительный стимул и возможности для развития», – отметила директор по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс» Виктория Васильева.

Фестиваль современного искусства «Территория. Красноярск» призван содействовать развитию культурной жизни Сибири и Дальнего Востока. Проект совместно реализуют компания «Полюс», Фонд развития культуры и современного искусства «Территория» и Московский музей современного искусства (ММОМА). Семь фестивалей современного искусства «Территория» в регионах присутствия «Полюса» посетили более 24 тысячи зрителей.

«Мы очень рады вновь проводить фестиваль «Территория» совместно с нашим многолетним партнером – золотодобывающей компанией «Полюс». Команда фестиваля готовит очень насыщенную и мультижанровую программу, о которой вскоре расскажем. Но самое главное, это то, что в рамках «Территории. Красноярск» мы вновь проведем открытую профессиональную программу для молодых специалистов сферы культуры и искусства. Профессиональная программа — важная составляющая всех проектов Фонда развития культуры и современного искусства «Территория». С 2006 года «Территория» собирает участников программы на фестивале в Москве, чтобы показать им, насколько интересен и многообразен может быть мир современного искусства. Ребята, которые приедут в Красноярск, традиционно будут отобраны экспертным советом через Open Call. Мы готовим серию творческих встреч, обсуждений и паблик-токов с практиками и теоретиками современного искусства, режиссерами и художниками. И для нас очень важно, что в этой программе будут собраны лучшие эксперты в сфере театра, которые смогут поделиться своим опытом с молодыми специалистами в сфере культуры и искусства из регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, заинтересованных в создании творческих проектов», - поделилась директор фонда «Территория» и фестиваля «Территория. Красноярск» Екатерина Якимова.