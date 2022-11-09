«Диалоги с арфой». Вечер камерной музыки в Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых

Изначально камерно-ансамблевое музицирование возникло как приятное времяпрепровождение светского общества, как утонченное изысканное наслаждение, доступное лишь аристократическим кругам. Однако за последние столетия камерная музыка обрела высокий статус в профессиональном искусстве. Различные по составу ансамбли обладают большой выразительной силой. Они способны раскрывать огромную панораму чувств и эмоций человеческого бытия. Возможности камерного ансамбля поистине безграничны. Особое значение и очарование ансамбль обретает в сочетании с арфой. Сказочное звучание инструмента привносит неповторимую красоту и эстетику.

Камерных ансамблей с участием арфы создано не так много. Композиторы довольно редко обращаются к этому инструменту и главным образом рассматривают его в качестве одного из голосов симфонического оркестра. Вместе с тем, эти нечастые примеры являются уникальными образцами ансамблевого «письма» и в своих малых масштабах показывают невероятно красочное слияние тембров.

В программе вечера арфа прозвучит в сочетании со скрипкой и виолончелью. Представленные вниманию слушателей произведения созданы в крайних точках XX столетия. Сочинения Александра Глазунова в 1900 году, Валерия Кикты в самом конце 1990-х. Такая временная арка продемонстрирует эволюцию возможностей арфы и отношение к ней композиторов с разницей почти в сто лет.

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