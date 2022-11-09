Дома культуры: новая жизнь в рамках нацпроекта

В день своей инаугурации в 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о национальных проектах федерального масштаба. Один из них – под названием «Культура» — был разработан по направлению «Человеческий капитал». Именно в рамках нацпроекта «Культура» сегодня в России на глазах меняются такие нужные всем учреждения, как дома культуры. Перемены к лучшему происходят во всех федеральных округах, но особенно большое значение модернизация старых и строительство новых домов культуры имеет для отдаленных от центра районов: ведь это сделает культуру более доступной для их жителей.

Массовое появление клубных учреждений в нашей стране пришлось на 1920-е годы. Однако прототипы домов культуры появились еще во второй половине 1880-х годов: они назывались Народными домами и выполняли важную роль. Например, там детей и взрослых, не имевших доступа к школьному образованию, обучали грамоте и начальным гуманитарным знаниям. В Народных домах открывались библиотеки, здесь читали лекции и ставили театральные представления. Кстати, первый Народный дом открылся в 1882 году Томске, и только через год – в Петербурге. А после этого их аналоги стали появляться в Европе.

В молодом СССР клубы не только размещали в национализированных усадьбах и особняках, но и активно строили для этих учреждений новые здания – причем по самым современным проектам. Так в 1929 году великий российский архитектор Константин Мельников построил в Москве здание, известное сегодня как Дом культуры имени И.В. Русакова, и клуб завода «Каучук», так же ставший потом домом культуры. В том же году архитектор Илья Голосов завершил строительство знаменитого клуба профсоюзов коммунальников имени Зуева.

К середине XX века в СССР функционировали более 90 000 различных клубов и домов культуры, которые были не только местом для самообразования и творчества людей, но и представляли собой мощную инфраструктуру для идеологической работы. После развала СССР эти учреждения переименовали в культурные центры.

Сегодня, благодаря национальному проекту «Культура», у российских домов культуры начинается во всех смыслах вторая жизнь. Если заглянуть на официальный сайт государственной информационной системы Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ГИС ЕГРЗ), то можно убедиться, что география работ охватывает все пространство нашей страны от Владивостока до Калининграда. Согласно планам нацпроекта, в России проводятся мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и возведению новых домов культуры. А в них откроются секции, кружки и мастер-классы, а также современные библиотеки, заработают кинозалы, кафе, детские игровые зоны, будут происходить концерты и встречи с интересными людьми, закипит творческая жизнь.

За последние три года на территории Российской Федерации капитально отремонтировали и реконструировали более тысячи ДК. С начала 2022-го было модернизировано и построено уже 115 зданий, а всего до конца года планируется завершить работы по 317 объектам.

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