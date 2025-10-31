Виктор Шур: «Монеты молчат, а я рассказываю о них»

В Санкт-Петербурге проходит Фестиваль еврейских знаний. На лекции в Читальном зале библиотеки Дома ученых им. М. Горького «Понтий Пилат — мифы и реальность» попытаемся восстановить исторический портрет Прокуратора Иудеи, собранный по частицам из археологических находок, исторических и библейских текстов, нумизматики и краеведения.

Автор лекции — Виктор Шур (член Общества коллекционеров Санкт-Петербурга, исследователь библейской нумизматики, автор статей и лекций) покажет оригинальные монеты времен Понтия Пилата и других прокураторов древней Иудеи, развеет многие мифы и расскажет о том, кем на самом деле был Понтий Пилат.

Накануне лекции мы задали несколько вопросов Виктору:

— Каково ваше мнение о понимании и знании еврейской культурной традиции в современной России?

— В моем понимании есть религиозные и светские еврейские культурные традиции и между ними в самом еврейском обществе, и это не только в России, есть большая разница. На своих лекциях, общаясь со светскими санкт-петербургскими евреями, я обратил внимание, что часть из них имеют примерно такое же представление о своей культурной традиции, как неевреи — о еврейской. Очень правильно, чтобы в школе преподавали религиоведение как предмет и давали общее представление о религиозных конфессиях и культурных традициях людей, проживающих в стране.

Я обращаю внимание на лекциях, что рассказывая истории, связанные с монетами, и совершенно легко и естественно произношу названия еврейских праздников, например: Суккот, Ханука, Песах, а некоторые гости недоумевают, ведь им эти праздники не знакомы.

Вообще, достаточно много говорится о страданиях еврейского народа, и это правильно, но, на мой вгзляд, надо уделять больше внимания и героизму еврейского народа, рассказывать про еврейские восстания против Рима в античные времена, а также о том, что в годы Великой Отечественной войны множество подвигов совершали и бойцы еврейской национальности. В современной истории это многое объясняет о народе, у которого две тысячи лет не было своей страны.

— Как вы думаете, почему фигура Понтия Пилата так цепляет русскоязычную аудиторию?

— Я искренне считаю, что такой острый интерес к Понтию Пилату всё-таки связан не с его библейским и историческим образом, а с романом М. Булгакова «Мастер и Маргарита». И замечаю, что телевизионный образ Понтия Пилата также очень повлиял на представление о нем — Прокуратора ассоциируют с героем всеми любимого актера Кирилла Лаврова. В фильме он снимался уже пожилым человеком, и многие так и представляют Понтия Пилата — как мудрого, усталого и даже одинокого правителя Иудеи. Некоторые слушатели моих лекций очень удивляются, когда узнают, что на самом деле это был крепкий 40-летний воин, казнокрад, хладнокровный убийца, который вместо того, чтобы следить за исполнением римских законов, был первым, кто их нарушал.

— Что для вас коллекционирование?

— Коллекционирование для меня — это не какое-то банальное накопление монет и заполнение ячеек в альбоме. Мне важно общение с интересными людьми, сопоставление данных, перевод ценной информации с разных языков, исследование истории тех давних времен — это я очень люблю. Монеты молчат, а я говорю, рассказываю о них.

— Какая монета в вашей коллекции самая «эмоциональная»? Та, что вызывает не просто научный интерес, а личные переживания.

— Трудно сказать, какая монета для меня самая «эмоциональная». Это как у многодетного родителя спросить, какой ребенок самый любимый. Каждый ребенок вызывает разные эмоции. И так же сложно выбрать любимую монету. Испытываешь к конкретной монете острые эмоции, но с появлением какого-то нового экземпляра обострение эмоций переходят к нему. Вообще, мне важна не столько красота монеты, сколько связанная с ней история, которую я мог бы рассказать. Еврейские античные монеты не всегда столь красивые, как греческие или римские ровесницы, но с ними всегда связаны интереснейшие факты еврейской истории.

— Ваше техническое образование и увлечение гуманитарными исследованиями — это противоречие или синергия?

— Моя основная специальность – инженер систем управления и, конечно, последовательность мышления, системный подход, мне очень помогают в изучении античных монет и всего, что с ними связано, так как много сложных пересечений, требующих систематизации.

Авторская лекция пройдет в ноябре в Читальном зале библиотеки Дома ученых им. М. Горького с показом оригинальных монет времен Понтия Пилата и других прокураторов древней Иудеи.

Виктор Шур — член Общества коллекционеров Санкт-Петербурга, исследователь библейской нумизматики, автор статей и лекций. За плечами 30 лет жизни в Израиле, из них 25 лет — работа в Департаменте культуры и образования муниципалитета города Хайфа. В настоящее время живет и работает в Санкт-Петербурге.

Фестиваль еврейских знаний проходит при поддержке Фонда Президентских грантов, Еврейского музея и Центра Толерантности (Москва), Регионального еврейского конгресса в Санкт-Петербурге, АНО «Ресурсного центра в сфере национальных отношений», Федеральной национально-культурной автономии и при активном участии 15 еврейских организаций Петербурга.

Материал подготовили: Лиза ШАТРОВА, Анастасия ПОСТНИКОВА