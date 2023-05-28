Дипломные работы выпускников творческих высших учебных заведений представлены в выставочных залах СХР

Всероссийская декада выпускников творческих вузов в этом году проводится во второй раз. В залах СХР представлены работы новоиспеченных художников в кинематографе, театре, мультипликации, декоративно-прикладном искусстве – вчерашних студентов ВГИК, МГАХИ им. В.И. Сурикова, Академия акварели и изящных искусств С. Андрияки, Санкт-Петербургская академия художеств имени И. Репина.

Оскар Уальд, Иоганн Вольфганг фон Гёте, Иван Шмелёв, Кир Булычев, пейзажные графические зарисовки Крыма, коллажи, даже ювелирные работы – на всё смотришь с интересом. За плечами выпускников не только школа, традиции, «огонь», который передали преподаватели, но и свой, собственный, стиль, идея, почерк. Ребята бережно относятся к первоисточнику, будь то поэма, прозаическое произведение, легенда или сказка.

Каждый герой эскиза к спектаклю, анимационному фильму, иллюстрации к книге – с характером, индивидуальностью: эскизы к «Бременским музыкантам», сюжетам на японские мифы, керамические панно к камину (хороши «Сказки русского леса» Донаты Лаврук, Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки). Русские народные сказки, средневековый роман Артура Конан Дойла «Белый отряд», станковая живопись, картины крестьянского быта, советская фантастика, исторические полотна – ко всему молодой талант применит руку, стиль, умение и мысль.

До 7 июня 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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