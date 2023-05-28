В РАХ подвели итоги Всероссийского конкурса по реконструкции нижней набережной реки Которосли

24 мая 2023 года в Белом зале Российской академии художеств (Москва, Пречистенка, 21) были подведены итоги Всероссийского конкурса по реконструкции нижней набережной реки Которосли в г. Ярославле (участок от Московского моста до КЗЦ «Миллениум»).

В работе жюри под председательством Президента Российской академии художеств Зураба Константиновича Церетели и Мэра г. Ярославля Артёма Владимировича Молчанова приняли участие ведущие российские архитекторы, скульпторы и художники-монументалисты, академики и члены Президиума РАХ: Николай Александрович Мухин (заместитель Председателя жюри), Виктор Григорьевич Калинин, Татьяна Александровна Кочемасова, Олег Александрович Кошкин, Анатолий Александрович Любавин, Евгений Николаевич Максимов, Александр Владимирович Цигаль, Николай Иванович Шумаков, Салават Александрович Щербаков, а также заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Александр Александрович Черневский и помощник Губернатора Ярославской области Светлана Владимировна Костышина. В качестве почетного гостя заседания была приглашена Мария Юрьевна Николаева – заместитель Генерального директора Автономной некоммерческой организации «Открытый регион» (г. Ярославль).

В ходе заседания авторы презентовали свои конкурсные проекты и выступили с докладами, в которых подробно изложили художественную концепцию их реализации и ответили на многочисленные вопросы жюри. Члены конкурсной комиссии, в свою очередь, отметили профессиональный уровень выполненных проектов, а также высказали свои предложения и пожелания к рассматриваемым работам.

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