Директорам школ Московской области расскажут о создании управленческой команды

С середины октября каждую субботу «Академия Просвещение» (входит в Группу компаний «Просвещение») проводит очные тренинги для слушателей 72-часовой программы повышения квалификации, которая рассматривает вопросы управления качеством современного образования, эффективных технологий и практик управления. Тренинг «Создание и развитие эффективной управленческой команды» проводится на учебной базе партнёра «Академии Просвещение» – Академии социального управления. В тренинге участвуют слушатели курса по управлению качеством образования из 500 образовательных организаций Московской области.

Тренинг посвящен вопросам развития управленческой команды современной школы, без которой сложно обеспечить эффективное планирование работы и выполнение приоритетных задач, поставленных перед школами в рамках Национального проекта «Образование». Участники тренинга – руководители образовательных организаций Подмосковья – уже прошли вместе со своими школами непростой период реорганизации, либо ещё только входят в этот процесс.

«Создание и развитие эффективной управленческой команды» проводится в виде серии практико-ориентированных работ, в основе которых лежит метод кейсов или метод решения конкретных практических ситуаций, который позволяет не только исследовать ситуацию, но и вместе с коллегами из других образовательных организаций разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее.

Среди ключевых тем тренинга эксперты разберут:

современная управленческая команда образовательной организации, стратегиях её формирования и развития;

лидерство в образовании и ответственность за принятие решений в условиях неопределенности;

управление образовательной организаций на основе данных как ключевых индикаторов деятельности организации в целом, а также каждого из членов управленческой команды;

стратегии кадровой работы и поиска партнёров в реализации проектов, приоритетных для образовательной организации и пр.

Важной составной частью тренинга является проведение практических занятий в малых группах по 5-7 человек по стратегическому и инновационному планированию развития образовательной организации и превращению её в центр местного сообщества. Все участники тренинга получат рабочие тетради, которые помогут им в дальнейшем проводить учебные мероприятия в своих школах для формирования управленческих команд на местах. Методика и другие материалы, разработанные для тренинга, прошли апробацию в ряде московских школ в течение нескольких лет (с 2013 по 2021 гг.), автор материалов – кандидат педагогических наук Марина Владимировна Моисеева.

Тренинг создает необходимые условия не только для знакомства с новыми инструментами управления образовательной организацией, но и для общения участников друг с другом, обмена опытом и формирования горизонтальных профессиональных связей. Он является началом новых процессов по управлению современной школой.

Программа повышения квалификации «Эффективные управленческие технологии и практика в условиях современного образования» будет реализована и в других регионах Российской Федерации.

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