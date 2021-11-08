В Театре.doc премьера спектакля «Злая мать»

12 ноября, 4 декабря в 20:00 и 19 декабря 2021 года, в 16:00, в Театре.doc состоятся премьерные показы спектакля по пьесе Юлии Тупикиной «Злая мать». Может ли «злая мать» любить своего ребенка? Конечно. Мужчина или женщина, кто из них нуждается в любви больше? Оба. Кажется, что всё очевидно. Все хотят любви как безусловного блага.

Наши герои — они в поиске своего счастья. И «злая мать» Лариса, и её выросший, но не повзрослевший, сын Витя, и влюбленный в нее молодой мужчина Паша.

Они — люди нашего времени, где серьезно порушились границы между мужественностью и женственностью, между юностью и зрелостью, между публичным и интимным. Но одно остается неизменным — вечная жажда той самой безусловной настоящей любви. История каждого — история обретения себя в этой жизни, в этой любви, в этом странном мире.

Автор пьесы — Юлия Тупикина. Режиссер – Сергей Шевченко. Актеры – Людмила Корниенко, Алексей Маслодудов, Антон Шаврин.

«Злая мать» — первая постановка пьесы Юлии Тупикиной. В активе драматурга более 30 текстов для театра, киносценарии короткого и полного метра, награды фестивалей российских и международных. Фильм по её сценарию (в соавторстве с режиссёром) «Довлатов» Алексея Германа-младшего был отмечен наградами Берлинского кинофестиваля в 2018 году и другими.

Пьесы Юлии Тупикиной идут в разных городах и странах: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нью-Йорке, Варшаве, Киеве и других городах России и зарубежья.

В Москве были поставлены 3 спектакля по её пьесам – в 2015 в РАМТе «Кот стыда» («Ба»), режиссёр Марина Брусникина; в 2017 в Театре российской армии «Юг/Север», режиссёр Гарольд Стрелков; в 2018 в МХТ им. Чехова состоялась премьера по пьесе Юлии Тупикиной «Офелия боится воды», постановка Марины Брусникиной.

Режиссёр-постановщик спектакля Сергей Шевченко знаком поклонником Театра.doc ещё со времен легендарных «Синего слесаря» и «Война молдаван за картонные коробки». Он также один из авторов и режиссёров нашего самого мужского спектакля «9 месяцев/ 40 недель».

Возрастное ограничение: 18+ Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут без антракта

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