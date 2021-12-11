Дмитрий Бурлаков: «Документальное кино должно заставить нас задуматься»

9 декабря 2021 года в рамках «Проекта 123/19» на телеканале «Продвижение» состоялась телевизионная премьера документального фильма «Ты жизнь моя, «Метро»!», который награжден специальным призом телеканала «Продвижение» «За сохранение и развитие теледокументалистики» 32-го Открытого фестиваля документального кино «Россия». Режиссёр фильма Дмитрий Бурлаков, который сам принимал участие в премьерной постановке мюзикла «Метро», рассказал о мотивах к созданию своей картины, а также о том, каким должно быть современное документальное кино.

«Идея фильма появилась просто. Должно было наступить двадцатилетие со дня премьеры мюзикла «Метро», а так как я был одним из участников этого мюзикла и на тот момент уже умел что-то делать как режиссёр, то решил, что должен сделать фильм об этом мюзикле и, в первую очередь, обо всех людях, которые создавали его. Фильм повествует о том, что такое настоящий театр и как нужно относиться к своей профессии, чтобы к чему-то придти и выдавать такие спектакли, после которых артисту не будет стыдно на поклонах после представления. В мюзикл «Метро» было вложено не только куча денег, но и куча душ, эмоций. Мы многому учились, прямо там. Именно поэтому мне показалось, что я должен об этом рассказать» − заявил Дмитрий Бурлаков.

«Практически все истории персонажей мюзикла – реальны, ведь Галина Полиди и Юрий Ряшенцев писали непосредственно с актёров, которых набрали. Они вместе сидели, разговаривали, обсуждали какие-то ситуации. Понятно, что была и какая-то сочинённая тема, но в целом, за основу бралась настоящая история. Что касается моего персонажа, то Платон-заика был целиком и полностью придуман. В какой-то момент я пожалел, что начал делать образ, постоянно надевая очки и заикаясь, то есть, я был не я. Именно поэтому меня не особо запоминали. Вот этот момент меня в каком-то смысле сгубил, ведь, на самом деле, моя история могла бы тоже стать украшением фильма» − отметил режиссёр в эксклюзивном интервью для телеканала «Продвижение».

«Я считаю, что документальное кино должно быть разнообразным: и зубастым, и любвеобильным, и иной раз смеющимся. Мне вообще кажется, что любое кино не должно быть однообразным, ему нужно идти волнами для того, чтобы мы и во внутрь влезли, и о внешнем аспекте задумались. Чтобы мы в принципе задумались, а не просто посмотрели, встали и ушли, а в голове ничего не осталось. Именно этот момент – самый важный и показательный, когда у тебя что-то остается, и ты ещё какое-то время живёшь с этим. Хорошо, если сутки, прекрасно, если месяцами живёшь этим», − рассказал Дмитрий Бурлаков.

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