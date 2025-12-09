Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииДмитрий Соболевский назначен премьером балетной труппы

Дмитрий Соболевский назначен премьером балетной труппы

T1
By T1
114
Дмитрий Соболевский
Фото: пресс-служба Театра

Севастопольский государственный театр оперы и балета объявил о назначении Дмитрия Сергеевича Соболевского премьером балетной труппы театра. Это событие знаменует собой важный этап в истории молодого театра: начало формирования собственного творческого коллектива.

Ранее Дмитрий Соболевский уже сотрудничал с Севастопольским театром оперы и балета в статусе приглашенного солиста. В репертуаре театра он блестяще исполнил главные партии в балетах «Грозовой перевал» и «Поликушка».

«Дмитрий Соболевский — один из лучших артистов балета нашей страны. Мы счастливы, что он стал частью нашей труппы» — отметила Ксения Рыжкова — художественный руководитель балета Севастопольского государственного театра оперы и балета.

Дмитрий Соболевский — лауреат многочисленных международных и всероссийских конкурсов, обладатель премии Мэра Москвы. В 2010–2012 годах — являлся ведущим солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. В 2012–2023 годах — солистом Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В его репертуаре более 30 партий, в том числе сольных.

Предыдущая статья
Объявлен победитель премии SHOT TV
Следующая статья
Светская премьера анимационного фильма «Три кота. Путешествие во времени»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru