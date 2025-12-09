Дмитрий Соболевский назначен премьером балетной труппы

Севастопольский государственный театр оперы и балета объявил о назначении Дмитрия Сергеевича Соболевского премьером балетной труппы театра. Это событие знаменует собой важный этап в истории молодого театра: начало формирования собственного творческого коллектива.

Ранее Дмитрий Соболевский уже сотрудничал с Севастопольским театром оперы и балета в статусе приглашенного солиста. В репертуаре театра он блестяще исполнил главные партии в балетах «Грозовой перевал» и «Поликушка».

«Дмитрий Соболевский — один из лучших артистов балета нашей страны. Мы счастливы, что он стал частью нашей труппы» — отметила Ксения Рыжкова — художественный руководитель балета Севастопольского государственного театра оперы и балета.

Дмитрий Соболевский — лауреат многочисленных международных и всероссийских конкурсов, обладатель премии Мэра Москвы. В 2010–2012 годах — являлся ведущим солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. В 2012–2023 годах — солистом Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В его репертуаре более 30 партий, в том числе сольных.