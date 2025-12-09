Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEСветская премьера анимационного фильма «Три кота. Путешествие во времени»

Светская премьера анимационного фильма «Три кота. Путешествие во времени»

T1
By T1
123
Три кота. Путешествие во времени

В кинотеатре «КАРО Sky 17 Авиапарк» состоялась премьера анимационного фильма «Три кота. Путешествие во времени», который посвящён десятилетию популярной франшизы СТС. Дистрибьютор проекта — «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»). Производство — «Студия Метрафильмс».

Первыми зрителями фильма, а также новых серий, впервые показанных на большом экране, стали Влад Соколовский, Рузиль Минекаев, Алексей Учитель, Алёна Яковлева, Ольга Дибцева и другие звёздные гости с семьями.

«Три кота» впервые появились на экранах 24 октября 2015 года. Новый спецвыпуск рассказывает о том, как котята, мечтая устроить родителям незабываемый праздник, случайно запускают диван-машину времени и отправляются в захватывающее путешествие через разные эпохи. Но главное открытие ждёт их в финале: они становятся свидетелями первого дня встречи мамы и папы и понимают, что лучший подарок семье хранится в самом времени.

Предыдущая статья
Дмитрий Соболевский назначен премьером балетной труппы
Следующая статья
ТВ-3 начал съемки остросюжетного сериала «Возвращенец»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru