Светская премьера анимационного фильма «Три кота. Путешествие во времени»

В кинотеатре «КАРО Sky 17 Авиапарк» состоялась премьера анимационного фильма «Три кота. Путешествие во времени», который посвящён десятилетию популярной франшизы СТС. Дистрибьютор проекта — «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»). Производство — «Студия Метрафильмс».

Первыми зрителями фильма, а также новых серий, впервые показанных на большом экране, стали Влад Соколовский, Рузиль Минекаев, Алексей Учитель, Алёна Яковлева, Ольга Дибцева и другие звёздные гости с семьями.

«Три кота» впервые появились на экранах 24 октября 2015 года. Новый спецвыпуск рассказывает о том, как котята, мечтая устроить родителям незабываемый праздник, случайно запускают диван-машину времени и отправляются в захватывающее путешествие через разные эпохи. Но главное открытие ждёт их в финале: они становятся свидетелями первого дня встречи мамы и папы и понимают, что лучший подарок семье хранится в самом времени.