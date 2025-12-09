Объявлен победитель премии SHOT TV

Телеканал SHOT TV совместно со студией «Свободное кино» подвел собственные киноитоги подходящего к концу 2025 года. В этот вечер в московском клубе-ресторане «Высоцкий» собрались не только представители индустрии, но и любители короткого метра — зрители SHOT TV. Предновогодний «Киноогонёк» привлек желающих узнать, кто же в этом году получит приз телеканала за лучший короткометражный фильм. В течение одиннадцати месяцев любой желающий мог прислать свою работу в адрес SHOT TV и стать претендентом на далеко не символический приз.

Стартовал «Киноогонёк» с офлайн-премьеры комедии Александра Ермолина «Авиарежим», в ноябре появившейся в эфире SHOT TV. Разговаривая о жанре с креативным директором SHOT TV Константином Сотсковым, режиссер рассказал, что короткий метр нужен прежде всего самим создателям, поэтому самым непростым каждый раз становится вопросы финансирования и бюджета. При этом он отметил, что хорошим подспорьем оказываются различные питчинги.

Дмитрий Куповых, киновед, художественный руководитель киношколы «Свободное кино», прочел небольшую лекцию о том, что нового в киноязыке может появиться в ближайшее время. Он отметил, что последний раз киноязык обновлялся около тридцати лет назад, в частности благодаря Ларсу фон Триеру и Томасу Винтербергу. Тогда появились манифест «Догма-95» и клиповое кино.

Новым словом в кинематографе, по мнению эксперта, может стать так называемый киноблог. Киноблог — это совмещение языка блогинга и языка кино. Современный блог содержит в себе потенциал для авторского кино. Пока что, по словам Дмитрия Куповых, ведущим блогов не хватает стремления к тотальной правде, прежде всего о себе самих. Киноблог позволит каждому быть самим собой, пусть даже его не будут смотреть тысячные аудитории.

Претендентами на приз SHOT TV за лучшую короткометражку в 2025 году стали:

снятый одним кадром комедийный триллер Елены-Александры Авдониной «Пять минут из жизни влюбленных»;

киноальманах «До лампочки!» режиссеров Михаила Салина и Ирины Петровой;

«Размазня» режиссера Александра Шигорина — единственный из присланных на SHOT TV фильмов, чей сценарий основывается на классической русской литературе;

черно-белая романтическая история «Узоры влюбленности» Екатерины Ивантеевой.

Победителем премии был назван фильм новосибирского режиссера Екатерины Ивантеевой «Узоры влюбленности». Символический чек — на 300 тысяч рублей, предназначенных для съемок нового фильма — за нее получили актеры Мамука Патарава и Георгий Морозенко.