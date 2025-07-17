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Дмитрия Нагиева освободили от санкций

editor
By editor
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Санкционер-Дмитрий-Нагиев

Завершились съёмки комедии «Санкционер», шоураннером которой выступил Жора Крыжовников. Главные роли в сериале исполнили: Дмитрий Нагиев, Любовь Толкалина, Аглая Тарасова, Марат Башаров, Александр Ильин — старший, Борис Дергачёв, Анна Уколова и Николай Шрайбер.

Сериал о миллиардере, который остался жить в провинциальном Семиболотске из-за иностранных санкций, стал целым испытанием для Дмитрия Нагиева. По словам актёра, дальний забег в 17 серий с трюковыми сценами дался ему непросто. На съёмках его герой летал на вертолёте и воздушном шаре, бегал голышом, укрощал лошадь, тонул в озере, падал с обрыва, прыгал с крыши, спасал отца в лесу и попадал в другие приключения.

«Если после съёмок Дмитрий Владимирович расскажет, что мы его мучили, это правда, — улыбается креативный продюсер Олег Курочкин. — Да, пришлось нелегко, но он с честью и достоинством всё это вынес. Мы со всей любовью и уважением относимся к Нагиеву, но его персонажу надо было пройти через сложнейшие испытания, чтобы, с одной стороны, получить заслуженное наказание, а с другой — важные уроки».

Трудный путь с героем проходит его экс-невеста в исполнении Любови Толкалиной, которая впервые снималась с Нагиевым. «Конечно, такой опыт не может не запомниться, — признавалась актриса на съёмках в Переславле-Залесском, где проходили натурные сцены. — Счастлива оказаться здесь, всегда с нежностью думаю о таких колоритных городках, где особенный мир и все обо всех знают и бережно относятся друг к другу. Обычно это маленькое комьюнити, где каждая мелочь под микроскопом. Вот и в нашем сериале жизненные перипетии Любы обсуждает весь Семиболотск».

По сюжету в Семиболотск возвращается миллиардер Василий Баранов, который из-за иностранных санкций лишается всего состояния. Правда, дома никто ему не рад. Подумав, что причина кроется в бедности, бывший олигарх решает снова разбогатеть, чтобы вернуть уважение отца (Александр Ильин — старший) и любовь бывшей девушки Любы (Любовь Толкалина), а ныне журналистки и второй половинки мэра (Марат Башаров). Единственным союзником Баранова становится таксист Федя (Борис Дергачёв), жена которого, сотрудник полиции Оксана (Аглая Тарасова), ненавидит Баранова.

«Федя мне видится человеком, который на волоске от развода. Но отец он хороший, во всяком случае он так считает, — делится Борис Дергачёв, дважды сыгравший экранного супруга Аглаи Тарасовой. — А моя партнёрша — очень талантливая и красивая актриса. Даже нельзя назвать её перспективной, она уже столько всего добилась».

В сериале зрители увидят Аглаю Тарасову в полицейской форме, звезду «Ивановых-Ивановых» Анну Уколову в образе справедливой губернаторши, а Марата Башарова — строгого мэра. Также в комедии появятся звёзды, имена которых держатся в секрете.

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