Концерт Восток-Запад «Зов Арарата» состоится в Посольстве Армении в РФ

16 декабря 2021 года в Посольстве Армении в РФ состоится уникальный концерт: Восток-Запад «Зов Арарата» — впервые в истории легендарного Лазаревского особняка. В этот день будут звучать два инструмента: орган и дудук! Оказывается, дудук прекрасно может сочетаться с органом и способен исполнять не только народную музыку родной Армении, но также академическую и даже церковную музыку, – притом не только армянскую, но и западную.

Этот концерт станет перекличкой между Арменией и Западом. Будут исполнены замечательные произведения западной церковной музыки – в том числе средневековый григорианский хорал. Также прозвучит армянская музыка.Из глубин истории донесется напев, принадлежащий великому ученому, просветителю и гимнографу 7-го столетия Анания Ширакаци. Прозвучат фрагменты «Литургии» Макара Екмаляна, ставшей едва ли не самой популярной в армянской церковной традиции — ее песнопения звучат в самых разных странах мира во многих храмах Армянской Апостольской Церкви и Армянской Католической Церкви. И, конечно, прозвучат произведения гения армянской музыкальной культуры, – архимандрита Комитаса.

В программе концерта прозвучит знаменитая мелодия из саундтрека к кинофильму «Гладиатор», впервые аранжированная для органа и дудука.

В уникальном концерте примут участие nитулярная органистка кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Марина Омельченко (орган), лауреат международных конкурсов Оганес Казарян (дудук).

Организатор проекта Культурный центр Посольства Армении.

Мы уверены, что подобные проекты в наше сложное время наиболее ярко и сильно подчеркивают значимость наших духовных ценностей и места Армении в мире!

Когда? 16 декабря в 19:00.

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