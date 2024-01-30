III Музыкальный фестиваль Валерия Халилова в Санкт-Петербурге

26 января в Санкт-Петербурге в Концертном зале Мариинского театра состоялся концерт, посвящённый 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Ты сохрани мне память навсегда…». Мероприятие прошло в рамках программы III Музыкального фестиваля Валерия Халилова.

В концерте принал участие Юношеский духовой оркестр Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова под управлением дирижера Александра Голикова – лауреата всероссийских и международных конкурсов.

На сцене в этот вечер также выступила Хоровая коллегия Санкт-Петербурга под руководством основателя и художественного руководителя Николая Романова. Репертуар Хоровой Коллегии сложен и разнообразен, этому коллективу подвластны сочинения самых разных стилей и направлений от барочной музыки до сложнейших современных композиций.

В исполнении лауреата 1 премии XVII Международного конкурса им. П.И.Чайковского, ученика Петербургской консерватории С.Саломатникова (труба) прозвучал «Вокализ» выдающегося мелодиста своего времени Кирилла Молчанова под управлением главного дирижера Концертного духового оркестра имени Валерия Халилова, дирижера Мариинского театра Арсения Шуплякова.

В заключение концерта зрители услышали объединяющий символ фестиваля — песню «Навсегда великая страна», написанную В.Халиловым на слова А.Савицкого.

«Для нас, как организаторов проекта, очень важно внести свой вклад в сохранение памяти о блокаде Ленинграда. Очень символично, что именно в этот год памятные мероприятия, посвященные 80-летию со дня полного освобождения города-героя от фашистов, совпали со 140-летием со дня рождения В.И.Агапкина, которому посвящен нынешний фестиваль. Его марш «Прощание славянки» сегодня воспринимается как один из главных музыкальных символов Великой Отечественной войны, вселявший надежду в наших защитников», - отметила директор фестиваля Виктория Григораш.

Организатор фестиваля – Благотворительный фонд Валерия Халилова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации, ГК «Аксель», ООО Агентство «ЛУКОМ-А».